La mise en œuvre des Zones à faibles émissions mobilité repose sur une verbalisation automatisée

La pollution de l'air entrainerait plus de 40 000 décès par an selon Santé Publique France (pour des experts, cette estimation est une), et une part importante de cette pollution résulte du dioxyde d'azote et des particules fines générées par les véhicules.L'amélioration de la qualité de l'air est un enjeu de santé publique.Les lois d'orientation des mobilités (2019) et climat et résilience (2021) ont fixé un cadre pour l'instauration de Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), par les collectivités concernées, dans 43 agglomérations d'ici 2025.11 d'entre elles ont déjà mise en place le dispositif.Le 31 décembre 2024, les Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) seront au nombre de 43.Le dispositif technique du contrôle sanction automatisé estLe déploiement du dispositif technique de verbalisation automatisée est prévu d'ici 2024. D'ici là, la verbalisation est du seul ressort de la police.L'utilisation du « fonds vert », qui comporte un volet ZFE-m d'au moins 150 millions d'euros, permettraLes, dérogeant aux règles de circulation (interdiction de circulation), seront sanctionnés par une. Le non respect d'une Zone à faibles émissions mobilité sera sanctionnéLes Zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) vont aboutir à créer de toutes pièces desImage par Alexander Fox | PlaNet Fox de Pixabay