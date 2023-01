Malus écologique 2023: le système taxe l'automobile à partir de 123 g de CO2

Le2023 des voitures à moteurs thermiques finance le bonus des voitures électriques et les sous-traitants de la filière automobile.La taxe malus sur les véhicules jugés « polluants » est appliquée(selon la norme WLTP) suivant un système de taxe progressive lié au gramme de CO2 WLTP.Le malus écologique 2023 fixeen fonction des rejets de CO2 WLTP par kilomètreLe malus écologique s'élève à 50 euros pour 123 grammes de CO2/km.Le seuil de 1 000 euros de malus écologique est atteint dès 146 grammes de CO2/km (1 074 euros).La tranche supérieure du malus écologique 2023 s'élève à 50 000 euros pour les véhicules ayant un taux de CO2 supérieur à 225 grammes de CO2/km.Lorsque les émissions de CO2 dépassent 225 grammes de CO2/km, le montant du malus écologique est plafonné à 50 % du prix du véhicule et peut atteindre 50 000 euros.123 g/km: 50 €124 g/km: 75 €125 g/km: 100 €126 g/km: 125 €127 g/km: 150 €128 g/km: 170 €129 g/km: 190 €130 g/km: 210 €131 g/km: 230 €132 g/km: 240 €133 g/km: 260 €134 g/km: 280 €135 g/km: 310 €136 g/km: 330 €137 g/km: 360 €138 g/km: 400 €139 g/km: 450 €140 g/km: 540 €141 g/km: 650 €142 g/km: 740 €143 g/km: 818 €144 g/km: 898 €145 g/km: 983 €146 g/km: 1 074 € 147 g/km: 1 172 €148 g/km: 1 276 €149 g/km: 1 386 €150 g/km: 1 504 €151 g/km: 1 629 €152 g/km: 1 761 €153 g/km: 1 901 €154 g/km: 2 049 €155 g/km: 2 205 €156 g/km: 2 370 €157 g/km: 2 544 €158 g/km: 2 726 €159 g/km: 2 918 €160 g/km: 3 119 €161 g/km: 3 331 €162 g/km: 3 552 €163 g/km: 3 784 €164 g/km: 4 026 €165 g/km: 4 279 €166 g/km: 4 543 €167 g/km: 4 818 €168 g/km: 5 105 €169 g/km: 5 404 €170 g/km: 5 715 €171 g/km: 6 039 €172 g/km: 6 375 €173 g/km: 6 724 €174 g/km: 7 086 €175 g/km: 7 462 €176 g/km: 7 851 €177 g/km: 8 254 €178 g/km: 8 671 €179 g/km: 9 103 €180 g/km: 9 550 €181 g/km: 10 011 €182 g/km: 10 488 €183 g/km: 10 980 €184 g/km: 11 488 €185 g/km: 12 012 €186 g/km: 12 552 €187 g/km: 13 109 €188 g/km: 13 682 €189 g/km: 14 273 €190 g/km: 14 881 €191 g/km: 15 506 €192 g/km: 16 149 €193 g/km: 16 810 €194 g/km: 17 490 €195 g/km: 18 188 €196 g/km: 18 905 €197 g/km: 19 641 €198 g/km: 20 396 €199 g/km: 21 171 €200 g/km: 21 966 €201 g/km: 22 781 €202 g/km: 23 616 €203 g/km: 24 472 €204 g/km: 25 349 €205 g/km: 26 247 € 206 g/km: 27 166 € 207 g/km: 28 107 208 g/km: 29 070 €209 g/km: 30 056 €210 g/km: 31 063 €211 g/km: 32 094 €212 g/km: 33 147 €213 g/km: 34 224 €214 g/km: 35 324 €215 g/km: 36 447 €216 g/km: 37 595 €217 g/km: 38 767 €218 g/km: 39 964 €219 g/km: 41 185 €220 g/km: 42 431 €221 g/km: 43 703 €222 g/km: 45 000 €223 g/km: 46 323 €224 g/km: 47 672 €225 g/km: 49 047 €Supérieures à 225 g/km: 50 000 €Les familles nombreuses (au moins 3 enfants à charge) et les familles d'accueil bénéficient d'une diminution du barème de 20 g/km de CO2 par enfant à charge à partir du troisième enfant.Les véhicules acquis par des personnes à mobilité réduite titulaires de la carte d'invalidité (ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal) sont exonérés du paiement du malus écologique.Les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 , émettant moins de 250 g de CO2/km, bénéficient d'un abattement de 40% sur le montant du malus écologique applicable tel qu'il résulte du barème.Image by Gerd Altmann from Pixabay