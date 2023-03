Le Ford Explorer électrique combine l'ingénierie allemande à un style américain affirmé

lève le voile sur leConçu en Europe et pour l'Europe sur la plateforme électrique Volkswagen ID., le Ford Explorer électriqueLe crossover Explorer électrique ouvre la voie à une nouvelle vague de véhicules électriques imprégnés des racines américaines de Ford.Le style extérieurse combine à un design intérieur moderne.L'extérieurreprend l'esprit et le style affirmé du SUV américain emblématique de Ford, également défini par la signature avant du "bouclier" qui remplace la traditionnelle calandre.L'Explorer électrique dispose d'un, d'une espace de rangement d'environ 470 litres, d'un espace de rangement privé et d'une console centrale de 17 litres située entre le conducteur et le passager avant qui permet de ranger un ordinateur portable de 15 pouces.Le crossover compact électrique Ford peut accueillirL'Explorer électrique offre une, permettant au conducteur et aux passagers de rester connectés lors de leurs déplacements, grâce à son système d'infodivertissement entièrement connecté, un écran mobile de 14,6 pouces et l'intégration d'applications sans fil. L'écran tactile mobile de 14,6 pouces peut coulisser en douceur pour s'adapter au conducteur et dissimule un espace de rangement privé pour les objets de valeur.Un compartiment pour deux grands smartphones reçoit un chargeur à induction.Le système d'infodivertissement Sync Move offre une compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay.Lapeut être programmée pour utiliser l'électricité au tarif heures creuses, et disposer d'une batterie pleine et d'un habitacle préchauffé par temps froid.La batterie haute tension du crossover Explorer électrique se rechargeLescomprennent le système Assisted Lane Change qui permet de changer de voie sur simple pression d'un bouton de clignotant et le système Clear Exit Assist qui avertit de l'approche d'un cycliste avant d'ouvrir les portes dans les centres-villes fréquentés.L'Explorer électrique est assemblé dans le Centre d'Electrification Ford situé à Cologne en Allemagne.Disponible en deux versions (Explorer et Explorer Premium), l'Explorer électrique devrait débuter