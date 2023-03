La supercar Lamborghini Revuelto embarque un V12 hybride de 1015 ch

lève le voile sur la remplaçante de l'Aventador.La supercar Lamborghiniembarque un moteurLe V12 atmosphérique dedéveloppe une puissance maximale de 825 ch à 9250 tours/minute, soit une puissance de 127 ch par litres.Le V12 débite un couple de 725 Nm à 6750 tours/minute.Couplé à une boîte à double embrayage Double Clutch Transmission (DCT) à huit rapports, le bloc V12 est assisté paralimentés par une batterie lithium-ion d'une capacité de 3,8 kWh.Chacun des trois moteurs électriques débite une puissance de(110 kW) et un couple de 350 Nm.La technologie V12 hybrid plug-in HPEV High Performance Electrified Vehicle) de Sant'Agata Bolognese de 1 015 ch offre treize modes de conduite et quatre roues motrices.Reposant sur une carrosserie en fibre de carbone, la supercar Lamborghini Revuelto deprofite d'un ratio poids/puissance de 1.75 kg/ch.La répartition du poids entre les essieux avant et arrière est de 44% sur l'avant et 56% sur l'arrière.La supercar hybride Lamborghini atteint une vitesse de pointe supérieure àsur circuit etLes premières livraisons de la supercar Lamborghini Revuelto sont prévues fin 2023.