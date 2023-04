Le Mercedes-Benz GLS s'offre un léger lifting

Lepasse par la case lifting.au niveau du design, de la technologie et de l'équipement font évoluer le confort, la connectivité et l'ambiance du grand SUV Mercedes-Benz à un niveau supérieur.Le dernier modèle Mercedes-Benz GLS se reconnait à saLessont en finition Silver Shadow.Leest également plus visible. Il comporte des grilles d'entrée d'air intégrées, combinées à un entourage en noir brillant.Laa été redessinée.À l'arrière, c'est l'intérieur des feux avec trois blocs horizontaux qui constitue a seule nouveauté.Avec ses dimensions extérieures généreuses, le Mercedes-Benz GLS offre un espace intérieur pouvant accueillirLaet un rapport de démultiplication conçu pour la puissance de traction permettent une charge de remorque jusqu'à 3,5 tonnes et un poids de la flèche jusqu'à 140 kg.L'attelage de la remorque comporte deux boulons supplémentaires au niveau du collet de la boule, sur lesquels un porte-vélo adapté peut être fixé. Sa capacité de charge est de 100 kg.Parmi les fonctions supplémentaires utiles en cas de remorquage, citons l'assistant de manœuvre avec remorque, le menu remorque mis à jour sur l'écran central et le planificateur d'itinéraire pour remorque qui permet de trouver des itinéraires optimisés lorsque l'on voyage avec une remorque.Pour les conducteurs du GLS circulant sur des routes tout-terrain difficiles, les composants ducomprennent une protection anti-encastrement et une garde au sol augmentée de 30 millimètres.La dernière génération dus'accompagne d'un nouveau look pour les écrans. Ceux-ci peuvent être personnalisés à l'aide de trois styles d'affichage (Classic, Sport, Discret) et de trois modes (navigation, assistance, service).Avec le style "Classic", le conducteur opte pour le design à deux compteurs avec tout le contenu familier entre les deux écrans ronds.Le style "sportif" est dominé par la couleur rouge, avec un design dynamique pour le compte-tours central.Dans le style "discret", le contenu est réduit à l'essentiel.Les deux écrans peuvent être affichés dans sept schémas de couleurs en liaison avec l'éclairage d'ambiance qui impacte de manière sensible l'atmosphère qui règne dans l'habitacle.Ledu MBUX transforme en expérience visuelle des contenus spéciaux tels que la pente, l'inclinaison latérale, la boussole et l'angle de braquage. Grâce au kit de stationnement de série avec caméra 360°, il offre la fonction "capot transparent". Lorsque le mode Offroad est activé, l'écran central affiche une vue virtuelle sous l'avant du véhicule. Cette vue est composée des images de la caméra 360°. Grâce au "capot transparent", les obstacles tels que les grosses pierres ou les nids-de-poule profonds sur la route sont mieux détectés.Le Mercedes-Benz GLS restylé arrivera sur le marché européen à partir de la fin octobre 2023.