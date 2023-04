Le pick-up Ram 1500 REV électrique revendique une autonomie cible de plus de 800 km

Lese dévoile au salon international de l'auto de New York.Le Ram 1500 REV 2025 affiche une esthétique contemporaine qui reflète la prestance audacieuse de la marque tout en faisant évoluer son identité vers un avenir électrifié. Immédiatement identifiables, ses nouvelles lignes éveillent l'intérêt par leur style graphique et leur architecture visuelle.Le Ram 1500 REV électrique est doté de phares LED premium en forme de « diapason », d'un écusson « R-A-M » lumineux et d'un coffre avant à ouverture automatique.Le Ram 1500 REV intègre un pare-chocs contemporain couleur carrosserie à l'avant.Le pick-up électrique RAM est fidèle à ses racines, avec des garde-boue surélevés conçus pour accueillir des pneus tout-terrain de 20 ou 22 pouces.Le Ram 1500 REV électrique se pare d'un capot spécifique aux lignes dynamiques.Une ligne de caisse nette forme un arc de l'avant à l'arrière de la carrosserie, tandis que les reliefs sophistiqués dessinent un profil latéral moderne.À l'arrière, le Ram 1500 REV finition Tungsten est équipé d'un tout hayon électrique avec un écusson « R-A-M » modernisé. Tout comme l'avant, l'arrière du Ram 1500 REV est doté de phares LED spécifiques à la gamme de pick-up électriques de Ram, qui se poursuivent sur le volet de la benne.Le plateau du Ram 1500 REV 2025 est équipé du RamBox, un espace de stockage verrouillable fonctionnel, équipé d'une prise de 115 volts. Le RamBox verrouillable intègre un système d'éclairage et des bouchons de vidange en bas des compartiments de stockage.Basé sur lade Stellantis avec carrosserie sur châssis, spécialement conçue pour les véhicules électriques de grande taille, le Ram 1500 REV revendique la meilleure combinaison en termes d'autonomie, de remorquage, de charge utile et de temps de recharge.Leest fabriqué à partir de matériaux alliant légèreté, robustesse et durabilité.Le châssis STLA Frame est plus large au centre pour intégrer le pack de batteries tout en continuant à bénéficier de la protection offerte par les longerons.Une plaque de protection aérodynamique pleine longueur permet unLe Ram 1500 REV 2025 revendique une maniabilité et une tenue de route hors pair, grâce à uneavec. La suspension pneumatique réglable permet au conducteur de choisir entre 5 positions différentes : entry/exit, aero, normal, off-road 1 et off-road 2.Le pick-up Ram 1500 REV zéro émission en roulant sera proposé enLe Ram 1500 REV embarque, qui combinent le moteur électrique, le convertisseur et la transmission avec quatre roues motrices.Le Ram 1500 REV est équipé d'un module de propulsion électrique (EDM) sur le pont avant avec une déconnexion automatique au niveau des roues qui leur permet de tourner librement dans certaines conditions.Un module de propulsion électrique (EDM) de 250 kilowatts avec différentiel à blocage électronique est installé sur le pont arrière.La version standard dispose d'unoffrant uneLa version dotée d'unpermet uneLe pick-up Ram 1500 REV peut atteindreLe port de recharge est doté d'un voyant LED qui clignote une fois le véhicule branché. Un signal sonore indique que le Ram 1500 REV est branché et que la recharge a commencé. Le port de recharge intègre une prise de type 1 et une prise de type 2 en courant alternatif sur sa partie supérieure, ainsi qu'une prise de recharge rapide en courant continu sur sa moitié inférieure.Grâce à son système de charge bidirectionnelle à domicile, sur le réseau ou sur un autre véhicule, le Ram 1500 REV peut recharger un autre véhicule électrique ou restituer de l'énergie au réseau électrique.Le pick-up Ram peut également envoyer du courant électrique à une habitation lors d'un orage, alimenter une Tailgate party ou fournir de l'électricité en camping ou sur un chantier.Un panneau de branchement intégré dans le plateau peut fournir jusqu'à 7,2 kW, complété dans le coffre avant par un deuxième panneau offrant jusqu'à 3,6 kW.Le pick-up électrique offre uneEn dépit d'un poids conséquent, le pick-up électriqueLe Ram 1500 REV intègre des, comme l'assistance active à la conduite mains libres et le système d'aide au stationnement ParkSense.Lepermet au conducteur de garder les yeux sur la route (avec mains sur le volant ou en mains libres) grâce à l'assistance au centrage sur la voie combinée au régulateur de vitesse adaptatif. Ce système utilise différents capteurs radar et caméras pour déterminer les routes appropriées.L'habitacle du Ram 1500 intègre un système Uconnect 5 avec un écran tactile de 14,5 pouces, un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces, un écran passager de 10,25 pouces, un rétroviseur numérique, un affichage tête haute et un système audio Klipsch Reference Premiere.Il est également équipé d'un(fonctions P/R/N/D – parking, marche arrière, neutre, marche avant – avec des boutons pour le mode Éco, le blocage des ponts, le contrôle en descente et l'ouverture/fermeture du coffre avant), de commandes pour la régénération (mode Normal ou Conduite à une pédale avec régénération maximale), d'un bouton de démarrage, d'une commande pour les manœuvres avec remorque et d'un bloc de commutateurs auxiliaire qui, lorsqu'il est associé à l'écran tactile de 14,5 pouces, permet d'utiliser les boutons situés en bas de l'écran et directement sous l'écran.Le pick-up Ram 1500 REV dispose d'unede etLe coffre avant du Ram 1500 REV dispose d'un volume de 425 litres de rangement.