La berline électrique du segment D Byd Seal affiche une autonomie WLTP allant jusqu'à 570 km

, le fabricant chinois de véhicules électriques et de batteries de puissance, présente la berline du segment D entièrement électriqueLe concept de designde la berline électrique chinoise s'inspire des océans.L'avant de la berline donne une impression du mouvement vers l'avant avec uneL'avant du Byd Seal repose sur desqui donnent la sensation de l'élan des vagues.Laet naturelle, avec un avant bas, un montant A incliné, un toit arrondi, un arrière fastback incliné et une forme en queue de canard légèrement relevée.Lesdu Byd Seal, qui affleurent les portes lorsque le véhicule est en mouvement, permettent au flux d'air de passer à grande vitesse, réduisant ainsi la résistance au vent et la consommation d'énergie globale du véhicule.La berline quatre portes entièrement électrique Byd Seal affiche un coefficient de traînée Cd de 0,219.Le Byd Seal met en œuvre la(CTB), qui. La technologie Cell-to-Body (CTB) s'inspire de la structure en panneaux d'aluminium nid d'abeille à haute résistance.La technologie Cell-to-Body (CTB) intègre le capot supérieur du bloc-batterie à la structure de plancher de carrosserie traditionnelle, formant une structure sandwich avec le capot supérieur, la batterie Byd Blade et le plateau inférieur.L'utilisation du volume du système de batterie d'alimentation est augmentée de 66 % et la densité d'énergie du système est augmentée de 10 %.Le système de batterie Cell-to-Body (CTB) sert de source d'énergie et de composant structurel avec une rigidité en torsion augmentée.La technologie Cell-to-Body (CTB) permet une hauteur de carrosserie inférieure de 10 mm qu'une structure conventionnelle, ce qui se traduit par une forme plus basse et des performances aérodynamiques améliorées.La technologie Cell-to-Body (CTB) pose question en matière deLa berline Byd est longue de, large de 1,875 mètre et haute de 1,460 mètre.L'empattement dedu BYD Seal au style surbaissé offre aux occupants un espace pour les jambes similaire à celui d'une grande berline.La berline cinq places Seal dispose d'un plancher plat, d'une batterie fine et une taille de batterie arrière optimisée.Le compartiment arrière de la berline électrique quatre portes Seal affiche. Un coffre de 53 litres à l'avant de la voiture permet de stocker les câbles de recharge.Les sièges avant de la berline Seal ont offre un rembourrage doux et ferme et un excellent soutien.Le siège du conducteur estdans huit directions, le volant réglable dans quatre directions.Le siège du conducteur, dans la version traction intégrale, est doté d'un support lombaire à quatre réglages électriques.Les sièges avant des versions intermédiaires et supérieures du véhicule sont équipés de fonctions de ventilation/chauffage.La version AWD/Design comprend également une fonction de mémoire de position du siège du conducteur facilitant l'accès.Les sièges arrière offrent une position assise pour trois occupants adultes. Le dossier du siège, le rembourrage du coussin et les angles du dossier du siège et de l'angle du coussin ont été optimisés.Le Byd Seal dispose d'un toit ouvrant panoramique, offrant une vue étendue.Les portes avant sont à double vitrage en verre feuilleté pour une meilleure sécurité et une excellente isolation phonique et thermique.L'arrière de la version Design est équipé d'un verre intimité avec un taux de transmission de la lumière du soleil inférieur à 25 %.En conjonction avec le système d'entrée sans clé, les poignées de porte dissimulées se lèvent automatiquement lorsque le véhicule est déverrouillé.La technologie intelligente de(Intelligent Torque Control Technology) réduit la puissance avec diverses méthodes de contrôle telles que le changement de couple, la réduction de couple appropriée ou la sortie de couple négative.La technologie iTAC peut intégrer l'état du véhicule ainsi que les besoins de contrôle horizontal et vertical du conducteur, et faire progresser la distribution et le réglage de la puissance, en utilisant pleinement le potentiel de puissance du véhicule, améliorant les performances de sécurité et le confort de conduite et en améliorant les limites de tenue de route.Le Byd Seal comprend uneavec un moteur électrique qui délivre(230 kW) sur la version à propulsion arrière. Le Byd Seal à traction avant atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,9 secondes.La configuration àcomprend une transmission électrique 8 en 1 et 3 en 1 qui envoie(160 kW) aux roues avant et(230 kW) aux roues arrière pour une puissance de moteur combinée maximale de 530 ch (390 kW). Le Byd Seal à traction intégrale atteint une vitesse de pointe de 180 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 3,8 secondes.Le Byd Seal AWD à traction intégrale a uneavec des amortisseurs à fréquence variable. Lorsque les conditions de route sont lisses, l'amortissement est relativement élevé, ce qui offre une dynamique du véhicule plus stable et une meilleure maniabilité.Lorsqu'il y a des nids-de-poule ou des surfaces rugueuses, l'amortissement se réduit automatiquement pour mieux absorber l'impact de la route.Le Byd Seal proposedistincts. Chaque mode est conçu pour offrir une expérience de conduite optimisée et personnalisée. Ces modes incluent :- le mode, qui privilégie l'efficacité énergétique et étend l'autonomie ;- le mode, qui offre une expérience de conduite équilibrée pour une utilisation quotidienne ;- le mode, qui met l'accent sur les performances avec une accélération dynamique et une maniabilité plus précise ;- le mode, qui améliore la traction et la stabilité sur les surfaces glissantes comme la neige ou la glace.Le Byd Seal est doté d'uneauLe Byd Seal affiche une(WLTP combiné) pour les deux versions, l'une à propulsion et l'autre en transmission intégrale.La puissance de charge est de. Avec un chargeur, la batterie peut être rechargée de 30 % à 80 % en 26 minutes. La charge maximale est de 150 kW.Le Byd Seal est livré avec unet à haut rendement, qui permet une régulation efficace de la température du bloc-batterie via un refroidissement direct et un chauffage direct du réfrigérant, ainsi qu'un contrôle de la température de l'habitacle avec une consommation d'énergie réduite. Le dispositif de pompe à chaleur peut également absorber la chaleur perdue du groupe motopropulseur électrique et fonctionner à des températures allant de moins 30°C à plus 60°C.La berline Byd Seal dispose d'unéquipé d'une fonction de commande vocale, ainsi que des applications intégrées, dont Android Auto et Apple CarPlay.Le système d'infodivertissement situé au-dessus du volant est un écran LCD de 10,25 pouces.Le chargement sans fil de smartphone est une des fonctionnalités.Le Byd Seal est équipé en standard de l'avertissement de collision avant, du freinage d'urgence automatique, de l'avertissement de collision arrière, de l'alerte de circulation transversale arrière et du freinage de circulation transversale arrière, de l'assistance au maintien dans la voie, de l'assistance au changement de voie et du maintien de voie d'urgence.Le régulateur de vitesse adaptatif et le régulateur de vitesse intelligent améliorent l'expérience de conduite.La caméra panoramique offre une visibilité à 360 degrés au conducteur pour manœuvrer le véhicule.D'autres aides à la conduite comprennent le système de détection d'angle mort, l'ESP, le contrôle de traction, le contrôle de descente, le maintien automatique du véhicule, les informations de limitation de vitesse intelligentes et le contrôle intelligent de limitation de vitesse.La technologie d'éclairage fournit un faisceau de lumière plus large pour améliorer la visibilité lors de la conduite de nuit, avec l'assistant de feux de route, les phares avant adaptatifs et le système Follow Me Home de série.Le BYD Seal prend en charge la technologie V2L (Vehicle-To-Load), permettant d'utiliser la berline électrique comme une source d'alimentation portable pour appareils électriques (puissance totale jusqu'à 3 kW).Le Byd Seal est équipé d'un système de connexion 4G apportant des permettant des mises à jour Over The Air (OTA) des fonctionnalités d'infodivertissement.Le lancement de la berline du segment D entièrement électrique Byd Seal est prévu en août 2023.