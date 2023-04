La berline électrique du segment C Byd Dolphin embarque une batterie LFP de 60 kWh

, le fabricant chinois de véhicules électriques et de batteries de puissance, lève le voile sur laLa berline Byd Dolphin adopte leLe design de la berline à hayon du segment C de Byd estLa berline à hayon Byd Dolphin est reconnaissable en raison de sonet de sa silhouette latérale ressemblant à un dauphin bondissant.Inspirée par les caractéristiques biologiques du dauphin, l'équipe de conception a donné au Byd Dolphin unL'extérieur du Byd Dolphin sera disponible en sept combinaisons de couleurs.Leset l'donnent à la voiture une apparence plus spacieuse.Mesurantet 1 770 mm de large (avec les rétroviseurs), la berline Byd Dolphin dispose d'un empattement de 2 700 mm.La hauteur du véhicule Byd est de 1 570 mm.Le coffre peut permettre de rangerLes sièges sport et les appuie-tête ergonomiques sont en cuir végétalien.Lesont undans six directions pour le conducteur et un réglage électrique dans quatre directions pour le passager avant.Les sièges arrière offrent un espace généreux pour les jambes des passagers. Les sièges arrière peuvent être divisés en 60/40, ce qui permet d'étendre leà 1 310 litres lorsque les deux sièges arrière sont rabattus à plat.Le soutien des épaules et du dos du siège a été spécialement optimisé.Les ailes latérales sont plus droites, épousant les courbes du corps pour une conduite plus enveloppante.Les variantes d'équipement supérieures du Byd Dolphin disposent d'unen double vitrage gris à isolation acoustique et thermique à haute résistance. Celui-ci offre une vue ultra grand angle, une zone lumineuse plus grande et une vue plus transparente. Il est également équipé d'un pare-soleil à 97% pour garder le conducteur au frais lors des chaudes journées d'été.La berline électrique du segment C de Byd propose uneLa batterie à lame sans cobalt du Byd Dolphin utilise du(LFP) comme matériau de cathode, ce qui offre un niveau de sécurité plus élevé que les batteries lithium-ion conventionnelles.La batterie lame peut résister du test de pénétration des clous, considéré comme le «mont Everest» des tests de sécurité des batteries haute tension pour véhicules électriques.Le lithium fer-phosphate (LFP) a une excellente stabilité thermique inhérente. Tout en étant sûre et durable, la batterie Blade offre uneavec l'avantage d'une consommation électrique maîtrisée.Le Byd Dolphin est construit sur la. Lede Byd intègre l'unité de commande du véhicule, le système de gestion de la batterie, l'unité de distribution d'énergie, le moteur d'entraînement, le contrôleur de moteur, la transmission, le DC-DC et le chargeur embarqué.Le(150 kW) et 290 Nm de couple entraîne les roues avant motrices et offre des performances linéaires permettant à la berline électrique Dolphin d'atteindre une vitesse de pointe maximale de 160 km/h.Le Byd DolphinLescomprennent les modes Sport, Normal, Économie et Neige pour s'adapter aux conditions de conduite et aux préférences des conducteurs Le Byd Dolphin est livré de série avecTous les modèles sont équipés de l'avertissement de collision avant, du freinage d'urgence autonome, de l'avertissement de collision arrière, de l'alerte de circulation transversale arrière et du freinage de circulation transversale arrière, de l'alerte de sortie de voie et de l'assistance de maintien de voie d'urgence.Le régulateur de vitesse adaptatif et le régulateur de vitesse intelligent ajoutent au plaisir de conduire.La caméra panoramique offre au conducteur une visibilité à 360 degrés pour manœuvrer le véhicule en toute sécurité.Un système de détection d'angle mort, un contrôle électronique de stabilité, un contrôle de traction, un contrôle d'adhérence en descente, un maintien automatique du véhicule et une reconnaissance des panneaux de signalisation avec contrôle intelligent de la limite de vitesse sont inclus comme aides à la conduite supplémentaires.La technologie d'éclairage fournit un faisceau de lumière plus large pour améliorer la visibilité lors de la conduite de nuit, avec l'assistance aux feux de route, les phares avant adaptatifs et le Follow Me de série.La berline Byd Dolphin est dotée de série d'uneLepour les batteries de puissance augmente l'efficacité thermique jusqu'à 15 % en hiver. Le système exploite la chaleur résiduelle de l'environnement, du groupe motopropulseur, de l'habitacle et des batteries, et peut fonctionner dans une large plage de températures. La gestion thermique pour les conditions météorologiques extrêmes permet une excellente autonomie à basse température.En tant que sous-fonction du système de freinage intelligent, le(CRBS) peut récupérer efficacement l'énergie de freinage de l'ensemble du véhicule.Le Byd Dolphin dispose d'uneLa puissance de charge est deLepeut recharger la batterie de 30 % à 80 % en 29 minutes.Le véhicule électrique Byd est équipé du(V2L), de sorte que la batterie haute tension de la voiture «électrique peut recharger des appareils externes. La technologie de décharge arrière V2L peut atteindre une décharge externe de 3,3 kW, permettant au véhicule électrique de devenir une centrale électrique mobile.Les livraisons de la berline Byd du segment C débuteront au quatrième trimestre 2023.