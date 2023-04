Le Shooting Brake électrique Zeekr 001 revendique une autonomie d'environ 600 km

Lerepose sur la(Sustainable Experience Architecture) du GroupeLe Zeekr 001 vise l'équilibre entre design, technologie, dynamisme, performances et sécurité, en plus d'uneen version RWD à propulsion arrière (homologation WLTP à venir) et d'une charge rapide.Le Zeekr 001 est disponible en version à(RWD) et avec une(AWD).La version à transmission intégrale électrique AWD délivre uneLe Zeekr 001 AWD de 400 kW atteint uneet aLa marque de mobilité électrique de luxe Zeekr (Groupe Geely) utilise des technologies de, ses systèmes de gestion de batterie et ses technologies de moteur électrique.La connectivité permet d'adapter le Shooting Brake électrique Zeekr grâce à des(OTA).Le Zeekr 001 a été développé dans le centre mondial de Design de la marque Zeekr basé à Göteborg, en Suède, ainsi que dans le centre européen de Recherche et Développement du Groupe Geely situé également à Göteborg.Le Zeekr 001 a été dévoilé il y a tout juste deux ans, et plus de 90 000 unités ont été écoulées en Chine à partir d'octobre 2021.Le Shooting Brake électrique Zeekr 001 sera lancé en Europe fin 2023. La marque automobile chinoise annonce une commercialisation en Suède et aux Pays-Bas au quatrième trimestre 2023, avant de s'étendre aux autres pays européens.Tout comme Aiways pour la commercialisation du SUV Aiways U5, la marque chinoise de mobilité électrique de luxe Zeekr (Zikr) s'appuiera surLa marque de mobilité électrique de luxe Zeekr du Groupe Geely entend répondre aux inquiétudes des automobilistes européens concernant la recharge, l'autonomie, la fiabilité et la valeur résiduelle des véhicules électriques avec "une approche tout-en-un" consistant en un panel de solutions, entre autres, de financement, d' assurance , de recharge et de connectivité.Le Shooting Brake électrique Zeekr 001 estdans l'usine Intelligent Factory de Ningbo.L'usine Zeekr « Intelligent Factory » utilise un système de contrôle de pointe 5G plus qui gère tout le processus de production et grâce aux technologies d'IA, même les plus petits défauts ou écarts sont rapidement identifiés et corrigés.La marque chinois Zeekr Intelligent Technology a été crée il y a tout juste deux ans le 23 mars 2021.