70 pour cent des Français considèrent la voiture comme une nécessité au quotidien en 2025

La Centrale a dressé, en partenariat avec l'Ifop, unauprès d'un panel représentatif de 1 000 Français.Quel est le rapport des Français à la voiture en 2025 ?Les Français considèrent-ils la voiture comme une nécessité en 2025 ?La voiture est, malgré les arbitrages économiques.En 2025, 70 % des Français considèrent la voiture comme une nécessité dans leur vie quotidienne. L'attache est particulièrement forte dans les zones rurales, où le chiffre grimpe à 87 %, contre 54 % en agglomération parisienne où les alternatives de mobilité sont nombreuses.La perception varie selon l'âge. Les jeunes se montrent les plus distanciés. Seuls 54% des 18-24 ans et 58% des 25-34 ans jugent la voiture indispensable au quotidien, contre 77% des 35-49 ans, 72% des 50-64 ans et 77% des 65 ans et plus.Si l'attachement des Français à la voiture reste fort, une minorité de Français exprime une relation plus réservée à l' automobile : 11% la considèrent comme un simple confort, 8 % comme une contrainte, 7% estiment même qu'elle n'a plus sa place en raison des alternatives de mobilité existantes.L'automobile envisagée sous l'angle de la passion ou du statut social, elle ne séduit qu'une infime minorité des Français: seuls 3% y voient encore une passion et 1% seulement la considèrent comme un marqueur de réussite.« Derrière les débats sur les nouvelles mobilités, cette étude met en lumière un principe de réalité très clair : la voiture reste indispensable pour une majorité de Français. Ce constat est encore plus marqué dans les territoires ruraux, où 87% des habitants jugent la voiture indispensable et chez les plus de 35 ans, pour qui elle reste un pilier du quotidien » explique Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'Ifop.: étude "Les Français et la voiture en 2025" La Centrale menée en partenariat avec l'Ifop: étude du rapport des Français à la voiture menée fin mars 2025 en partenariat avec l'Ifop auprès d'un panel représentatif de 1 000 Français.Photo photo-de-motos-et-de-vehicules-gares-sur-la-route-2031752 de Chait Goli sur Pexels