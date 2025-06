87% des conducteurs déclarent avoir peur du comportement agressif des autres conducteurs

La Fondation Vinci Autoroutes publie la 15ème édition du. Cette vaste enquête annuelle dresse un état des lieux du comportement au volant des conducteurs européens. Réalisé par Ipsos auprès de 12 400 personnes dans 11 pays européens, le Baromètre permet de suivre l'évolution des conduites à risque et des bonnes pratiques. L'édition 2025 est marquée par une évolution positive des comportements en général.Concernant les incivilités au volant, le 15ème Baromètre de la conduite responsable montre une très légère inflexion à un niveau qui reste très élevé:, un chiffre en baisse de 1 point par rapport à l'an dernier.90 % des conducteurs français déclarent dépasser de quelques kilomètres/heure la limitation de vitesse indiquée.68% ne respectent pas les distances de sécurité (en baisse de 4 points par rapport à 2024).63% déclarent injurier d'autres conducteurs, alors qu'ils étaient 67% en 2024.54% des conducteurs admettent klaxonner de façon intempestive les conducteurs qui les énervent, un chiffre en légère baisse.43% des conducteurs déclarent encore rouler sur la voie du milieu de l'autoroute alors que la voie de droite est libre (ils étaient 46% en 2024).30 % des conducteurs « collent » délibérément le véhicule d'un conducteur qui les énerve et 13 % descendent de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre conducteur.L'usage des distracteurs au volant, en baisse, reste toujours très élevé. 75% des conducteurs utilisent leur smartphone ou programment leur GPS au volant (ils étaient 78% en 2024). 29% assurent envoyer ou lire des SMS ou des mails en conduisant (un chiffre en légère baisse en 1 an).84 % des conducteurs déclarent qu'il leur arrive de détourner le regard de la route plus de 2 secondes lorsqu'ils sont au volant. A 130 km/h, 2 secondes sans regarder la route, c'est 72 mètres parcourus à l'aveugle.La somnolence au volant et la fatigue continuent d'avoir un impact délétère sur les comportements des conducteurs. 39% des conducteurs déclarent prendre le volant alors qu'ils se sentent très fatigués. Parmi eux, 26% admettent être plus nerveux, impulsifs ou agressifs et 85% reconnaissent qu'il leur arrive d'être moins attentif à leur conduite et que leur esprit vagabonde.La conduite sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants est identifiée comme la première cause d'accident mortel sur les routes et sur les autoroute.7 % des conducteurs ont déjà pris le volant en état d'ébriété, c'est-à-dire en étant au-dessus de la limite du taux d'alcool autorisé et en ressentant les effets de l'alcool sur leur état physique ou leur perception.2 % ont déjà conduit après avoir fumé du cannabis.12 % ont déjà conduit en ayant consommé des médicaments susceptibles d'altérer leur vigilance.Concernant la sécurité des intervenants sur route et autoroute, la connaissance de la règle du corridor de sécurité progresse, mais elle reste trop peu systématique. 64% déclarent ne pas l'appliquer à chaque fois et ils sont encore 14% à ne pas la connaître.50 % des conducteurs oublient de ralentir à proximité d'une zone de travaux. En 2024, plus de 2 fourgons d'intervention ont été percutés en moyenne chaque semaine sur le réseau autoroutier concédé français.: 15ème Baromètre de la conduite responsable de la Fondation Vinci Autoroutes: Enquête réalisée par Ipsos auprès de 12 400 personnes dans 11 pays européensPhoto retroviseur-noir-133826 de Mike Bird sur Pexels