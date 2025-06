Près de deux Français sur trois déclarent privilégier le véhicule d'occasion en 2025

La voiture d'occasion est le premier réflexe automobile pour 63 % des Français en 2025

La Centrale a dressé, en partenariat avec l'Ifop, un état des lieux du rapport des Français à la voiture auprès d'un panel représentatif de 1 000 Français.Pour leur prochain achat automobile , dont 41% en priorité un modèle récent et bien équipé. À l'inverse, seuls 16% choisiraient un véhicule neuf et 11% seulement envisagent un abonnement ou une solution de leasing.Cette préférence pour la voiture d'occasion varie selon l'âge. Les 35-49 ans sont les plus nombreux à envisager le véhicule d' occasion (74 %), devant les moins de 35 ans (68 %), les 50-64 ans (63 %) et 47 % des 65 ans et plus.Parmi les Français qui privilégient la voiture d'occasion, 37% avancent une décision choisie et plus intéressante, tandis que 38% reconnaissent un choix par défaut, lié à un manque de moyens financiers. S'ajoutent ensuite d'autres motivations: 13% des sondés envisagent la voiture d'occasion pour des raisons écologiques et 12% revendiquent un choix affinitaire, certains modèles de voitures ou marques automobiles étant plus accessibles sur le marché de l' automobile d'occasion « L' achat d'occasion est aujourd'hui le choix majoritaire des Français pour accéder à l' automobile , avec 4 transactions sur 5 réalisées sur le marché de l'occasion. Il s'agit d'une décision pleinement assumée, qui répond à des attentes précises : maîtriser son budget tout en accédant à des véhicules récents, fiables et bien équipés. L' achat de véhicules neufs reste quant à lui minoritaire, principalement privilégié par une clientèle plus âgée, de 54 ans en moyenne, en adéquation avec un prix moyen nettement plus élevé, autour de 36 000 euros. » commente Anaïs Harmant, Directrice Marketing de La Centrale.: étude "Les Français et la voiture en 2025" La Centrale menée en partenariat avec l'Ifop: étude du rapport des Français à la voiture menée fin mars 2025 en partenariat avec l'Ifop auprès d'un panel représentatif de 1 000 Français.Photo parler-discuter-communicant-tenue-d-affaires-7144182 de Antoni Shkraba Studio sur Pexels