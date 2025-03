La marque Peugeot élue marque préférée des français dans la catégorie « constructeurs automobiles » en 2025

a été désigné comme lePeugeot s'est hissée à la première place du podium en obtenant le plus grand nombre de « J'aime » après une étude réalisée auprès d'un échantillon de 1032 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées du 19 au 21 mars 2025.La France, marché prioritaire pour Peugeot, témoigne de la bonne image de la marque au lion dans l'Hexagone.Cette reconnaissance est illustrée par la première position dans le cœur des Français.Ce résultat est le fruit du travail accompli par les équipes de Peugeot depuis plusieurs années, tant au niveau de la marque que des produits.Ce succès est également visible à travers les résultats commerciaux des modèles récents de la marque, notamment les Peugeot 3008 et 5008 , qui connaissent un bon démarrage.Alain Favey, CEO de Peugeot, a déclaré : « Être élue marque automobile préférée des Français est une immense fierté pour nous. Cette distinction récompense les efforts constants de nos équipes pour offrir des véhicules qui allient design, innovation et qualité. L'année 2025 sera une année centrée sur la performance et, forts de notre gamme complète et des succès des Peugeot 3008 et 5008, ainsi que de la confiance des Français, nous pensons avoir tous les atouts pour y parvenir. »: Etude OpinionWayMéthodologie : Etude réalisée auprès d'un échantillon de 1 032 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées du 19 au 21 mars 2025.