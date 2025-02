9 conducteurs sur 10 prêts à modifier leur façon de conduire pour réduire le montant de leur assurance

Selon un sondage OpinionWay pour Direct Assurance (filiale d'Axa Assurance),La proportion atteint 97% chez les conducteurs âgés de 18-24 ans, souvent confrontés à des primes d'assurance élevées.94% des conducteurs considèrent qu'il serait juste que les conducteurs les plus vertueux se voient récompensés par leur assureur.Pour 44% des répondants, un boîtier connecté installé dans leur voiture pour évaluer la prudence de leur conduite serait une bonne idée.72% estiment qu'un tel dispositif les intéresserait s'il permettait de réduire le coût de leur assurance auto Cet intérêt se manifeste encore plus fortement chez les moins de 35 ans : bien que se considérant comme moins prudents au volant que leurs aînés, les conducteurs de cette tranche d'âge se déclarent intéressés par le dispositif de boîtier connecté installé dans le véhicule à 74%.Parmi les autres enseignements de cette étude sur la perception des Français sur leur conduite:- 53% des conducteurs déclarent qu'ils ne sont pas toujours prudents au volant- 4 conducteurs sur 10 estiment qu'il faut lutter contre les comportements dangereux en voiture en les répercutant systématiquement par une hausse de la prime d'assuranceCes chiffres illustrent, où la tarification de l'assurance repose sur l'usage réel du véhicule. Dans ce contexte, la télématique transforme profondément le secteur de l'assurance auto et les habitudes de conduite.: Sondage Opinion Way pour Direct Assurance réalisé en novembre 2024 auprès d'un échantillon représentatif de plus de 1 063 conducteurs français.Photo smartphone-voiture-conduire-directions-5025655 de Artem Podrez de Pexels