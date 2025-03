Plus de quatre Français sur dix privilégient l'hybride pour l'achat d'un véhicule neuf

leboncoin auto et L'argus dévoilent les résultats du Baromètre Énergies 2024, une étude sur l'évolution du mix énergétique dans le secteur automobile , réalisée sur un échantillon de 2 983 Français. L'étude a été réalisée en ligne sur le site de L'argus entre juin et novembre 2024.L'édition 2024 confirme des tendances de fond telles quemalgré des freins persistants, et(30 % pour ceux qui souhaitent acheter un véhicule d'occasion et 38 % des Français qui privilégient l'hybride au cumul neuf / occasion).Cette ascension s'explique par plusieurs avantages déterminants : l'hybride offre une expérience de conduite avec une contrainte de recharge moindre, un coût d'usage optimisé grâce à une consommation réduite, et une conformité aux réglementations environnementales en vigueur, notamment dans les grandes agglomérations.“Nous observons une baisse des prix sur les marchés des véhicules neufs et d' occasions depuis début 2024, ce qui profite aux acheteurs et démocratise des énergies plus coûteuses comme l'hybride et l'électrique”, commente Olivier Flavier, Directeur du marché Automobile chez leboncoin.Le Baromètre de L'argus 2024 dévoile aussi que l'hybride séduit tous les profils de conducteurs , avec une adoption particulièrement marquée selon l'intensité d'usage.“Aujourd'hui l'offre de véhicule hybride se diversifie davantage et des modèles alliant performance, autonomie et sobriété, apparaissent comme le compromis idéal pour les automobilistes en quête de flexibilité et de réduction de leur empreinte carbone, sans renoncer à la simplicité d'usage” décrypte Olivier Flavier, Directeur du marché Mobilité chez leboncoin.Le Baromètre Énergies 2024 de L'argus met en lumière des choix de motorisation marqués par des dynamiques bien distinctes entre véhicule neuf et véhicule d'occasion . Lorsqu'il s'agit d'acquérir une voiture neuve , les Français privilégient largement les motorisations hybrides, choisies par 42 % des futurs acheteurs. L'électrique, malgré les incitations et la montée en puissance de l'offre, séduit 27 % des acheteurs, tandis que l'essence (y compris l' E85 ) reste un choix minoritaire (15 %), tout comme le diesel (10 %), qui continue de perdre du terrain. Côté véhicule d'occasion, les arbitrages sont sensiblement différents. Les motorisations thermiques conservent une place de choix, avec 32 % des acheteurs prêts à opter pour un modèle essence, et 25 % se tournant encore vers le diesel, qui reste une solution prisée pour les longs trajets et les budgets maîtrisés. L'hybride occupe 30 % des intentions d' achat , confirmant sa montée en puissance, tandis que l'électrique peine à séduire sur le marché de la seconde main, avec seulement 10 % des acheteurs intéressés.Ces chiffres confirment une transition énergétique qui progresse à des rythmes différents selon le segment du marché, avec une adoption plus rapide des nouvelles motorisations dans le neuf et une inertie plus forte dans l'occasion, où le prix d'achat et la disponibilité des modèles restent des facteurs déterminants.L'attrait pour les véhicules électriques continue de croître, atteignant 19 % des intentions d'achat en 2024, contre 6 % en 2016. Cette progression s'inscrit dans un contexte de transition énergétique encouragée par les pouvoirs publics et une offre toujours plus diversifiée des constructeurs.Toutefois, plusieurs obstacles freinent encore son adoption massive par les automobilistes français :- Une autonomie perçue comme insuffisante (62%),- Un manque d'infrastructures de recharge (56%),- Des prix d'achat trop élevés (51%),- Des doutes sur son véritable impact écologique (44%).Malgré ces réticences, la dynamique reste favorable. Comme l'explique Olivier Flavier, Directeur du marché Mobilité chez leboncoin : “L'évolution des aides gouvernementales et le développement du réseau de bornes de recharge seront déterminants pour accélérer l'adoption de cette technologie par les Français.” Avec la baisse récente des prix des véhicules électriques, l'accessibilité s'améliore, et pourrait favoriser une adoption plus large dans les années à venir.Longtemps dominant sur le marché automobile français, le diesel connaît un net déclin ces dernières années. Avec seulement 19 % des intentions d'achat en 2024, il est désormais largement devancé par l'hybride, et recule face à l'électrique et à l'essence. Ce recul s'inscrit dans un contexte de restrictions croissantes, notamment avec l'extension des zones à faibles émissions (ZFE) et la diminution des avantages fiscaux qui lui étaient accordés jusqu'alors.Toutefois, le diesel fait de la résistance en local et dans certaines catégories d'âge :- En zone rurale, le diesel atteint encore 21% des intentions d'achat contre 20% pour l'électrique.- Dans les zones urbaines, le report des réglementations (ZFE) lui accorde un sursis avec 10% des intentions d'achat.- Chez les jeunes de moins de 35 ans, le diesel dépasse l'essence avec 32% d'intentions d'achat.“Notre baromètre, nous confirme que l'hybride s'impose comme la solution intermédiaire la plus adoptée par les Français. L'électrique progresse quant à lui mais reste freiné, et le diesel poursuit sa chute, bien qu'il conserve une niche sur certains segments.” explique Olivier Flavier, Directeur du marché Mobilité chez leboncoin.: Baromètre Énergies 2024 leboncoin auto et L'argus: Etude réalisée en ligne sur le site de L'argus entre juin et novembre 2024, auprès de 2 983 répondants en France.