Les véhicules électriques sont l'option de mobilité préférée des jeunes citadins dans les grandes villes du monde

Une enquête mondiale menée par Economist Impact auprès des jeunes (enquête sponsorisée par Nissan ) révèle queL'étude a ciblé les futurs choix de mobilité des jeunes citadins. Les résultats, basés sur les réponses de 3 750 participants dans 15 villes du monde, révèlent la préférence des jeunes générations pour les véhicules électriques.Les principales conclusions des répondants sont:La majorité (57 %) des jeunes citadins sont prêts à changer leurs habitudes de déplacement pour réduire leur empreinte carbone ; ceux des villes émergentes considèrent les préoccupations environnementales comme une urgence dans leurs choix de mobilité.Les véhicules électriques émergent comme le mode de mobilité préféré ; la possession de véhicules électriques devrait passer de 23 % aujourd'hui à plus de 35 % au cours de la prochaine décennie.L'enthousiasme est plus fort dans les villes émergentes, avec 44 % envisageant de conduire des véhicules électriques dans les cinq prochaines années, contre 31 % dans les villes développées ; les réalités de la pollution les poussent à envisager la mobilité électrique.Les jeunes citadins révèlent un fort intérêt pour les innovations telles que le stockage d'énergie, les carburants alternatifs et la charge bidirectionnelle (V2G/V2X), avec environ la moitié (plus de 40 %) indiquant que ces technologies influenceront leurs choix de mobilité.« Cette étude examine la manière dont les jeunes générations envisagent l'avenir de la mobilité, une perspective essentielle, car leurs choix façonneront directement l'évolution du paysage de la mobilité », a déclaré Ritu Bhandari, responsable du développement durable en Asie-Pacifique chez Economist Impact. « Nos conclusions révèlent que pour que la mobilité durable réussisse, les villes doivent trouver un équilibre entre les objectifs environnementaux et les véritables priorités des usagers, comme l'accessibilité, la commodité et l'inclusivité. Pour y parvenir, il faut des solutions flexibles et multimodales qui intègrent de manière transparente les transports publics, les véhicules électriques, la mobilité partagée et les transports actifs dans un réseau connecté et accessible à tous les résidents ayant des besoins divers. »« Nous croyons en une mobilité électrique et durable. C'est une attente déterminante qui façonne l'avenir des transports », a déclaré Lavanya Wadgaonkar, vice-présidente de Nissan, en charge de la communication mondiale. « Cette enquête réaffirme la demande croissante d'électrification et la nécessité de sensibiliser davantage les gens, mais le succès à long terme dépend de la capacité à rendre l'adoption des véhicules électriques transparente, pratique et rentable. Chez Nissan, nous nous appuyons sur la recherche et l'innovation basées sur les données pour combler les lacunes, en veillant à ce que l'électrification ne soit pas seulement une option, mais un élément essentiel du paysage de la mobilité. »Plus d'un tiers des répondants à l'enquête prévoit d'utiliser un véhicule électrique personnel d'ici dix ans, soit une augmentation de 23 % par rapport à aujourd'hui. Pour les perspectives à dix ans, la préférence pour la possession de véhicules électriques a bondi de plus de 50 %. L'adhésion à l'électro mobilité est la plus forte dans les villes émergentes, 44 % des personnes envisageant de conduire des véhicules électriques dans les cinq prochaines années, contre 31 % dans les villes développées. Les préoccupations environnementales croissantes telles que la pollution et les embouteillages suscitent un intérêt accru pour les véhicules électriques dans des villes comme Shanghai, Sao Paulo et Mexico. Les facteurs qui conditionnent l'adoption des véhicules électriques dépendent fortement de l'infrastructure et des coûts des batteries. Les répondants des villes émergentes sont plus préoccupés par les batteries des véhicules électriques, tandis que ceux des villes développées se concentrent sur les coûts des véhicules électriques, dont les prix restent plus élevés que ceux des véhicules à moteur à combustion traditionnels.Plus de 40 % des personnes interrogées sont enthousiasmées par les technologies des véhicules électriques et reconnaissent leur potentiel pour influencer la vie quotidienne. La moitié des personnes interrogées savent que les véhicules électriques peuvent à la fois alimenter des appareils externes et stocker l'excédent d'énergie renouvelable. Les véhicules électriques évoluent du statut de moyen de transport vers celui d'outil potentiel de gestion de l'énergie. Les personnes interrogées dans les villes émergentes se montrent plus enthousiastes à l'égard des applications des véhicules électriques au-delà de la mobilité, comme l'utilisation, le partage et le transport de l'électricité en cas d'urgence.: étude The Economist Impact et Nissan sur les attitudes de la jeune génération sur l'avenir de la mobilité urbaine durable.The Economist Impact et Nissan ont interrogé 3 750 résidents urbains âgés de 18 à 30 ans dans 15 villes sur cinq continents, pour découvrir les attitudes de la jeune génération sur l'avenir de la mobilité urbaine électrique.L'échantillon de l'enquête était réparti de manière égale entre Bangkok, Copenhague, Londres, Los Angeles, Manille, Melbourne, Mexico, New Delhi, New York, Paris, Riyad, São Paulo, Shanghai, Tokyo et Toronto.