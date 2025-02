Le taux de réussite des jeunes de 17 ans à l'examen pratique du permis de conduire atteint près de 73%

Le 1er janvier 2024,Un an après l'application de cette mesure politique, les résultats sont positifs.Une mesure qui a trouvé son (jeune) publicEn 2024, 290 050 jeunes de 17 ans ont passé l'examen pratique du permis de conduire, soitParmi eux, 211 471 jeunes ont obtenu leur permis de conduire, avec, bien supérieur à celui observé pour l'ensemble des candidats toutes tranches d'âge confondues (58,35%).L'impact de cette décision se fait ressentir sur l'ensemble du territoire, avec des hausses notables d'inscriptions, tant en zones urbaines que rurales. Des résultats particulièrement positifs ont été observés en petite couronne parisienne et dans les départements d'Outre-mer.Une des préoccupations initiales concernant cette décision est l'impact sur la sécurité routière . Les chiffres provisoires des accidents de la route en 2024 montrent que les jeunes conducteurs de 17 ans n'ont pas un taux d'accident plus élevé que les autres groupes d'âge.« Ce bilan prouve qu'il est possible de concilier sécurité routière, accessibilité et autonomie pour les jeunes générations », se félicite François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur.: Sécurité RoutièrePhoto photo-de-personne-conduisant-1386649 de Peter Fazekas de Pexels