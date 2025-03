L'IAC Maserati MC20 établit un record du monde de vitesse en conduite autonome

Le 3 mars 2025, laengagée dans l'Indy Autonomous Challenge (IAC) a battu un record mondial en matière de, sur la piste de décollage et d'atterrissage de Space FloridaOrganisé sur la, l'Indy Autonomous Challenge repousse les limites de la technologie autonome en organisant des courses à grande vitesse.Le moteur V6 Nettuno de 630 chevaux de la MC20 permet une accélération de 0 à 100 km/h en 2,88 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 326 km/h. Il bénéficie de la technologie Maserati Twin Combustion, un système de combustion conçu par Maserati et dérivé de la technologie de préchambre utilisée en Formule 1.développé par l'équipe PoliMOVE-MSU, affiliée à la division « Artificial Intelligence Driving Autonomous performance » du Politecnico di Milano, la MC20 a atteint la vitesse impressionnante de 318 km/h sans conducteur à bord. Le précédent record de 310 km/h a été établi par une Dallara AV-21 de l'IAC sur la même piste en avril 2022.La Maserati MC20 n'en est pas à son premier record. En 2024, elle a établi le précédent record de la voiture autonome de série la plus rapide en atteignant 285 km/h sur la piste de l'aéroport militaire de Piacenza.