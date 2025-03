Audi remporte le palmarès automobile du Podium de la Relation client en 2025

remporteétabli par Kantar TNS et BearingPoint et se positionne n°2 du Podium Général tous secteurs confondus, devant Mercedes L'enquête est basée sur 15 critères structurants la Relation Client, tels que : la Fidélisation, l'Effet Surprise, l'Expérientiel, la Proactivité, la Clarté des Contenus, la Personnalisation et la Réponse Adaptée.Les 15 critères que Kantar et BearingPoint étudient auprès de 229 entreprises pour déterminer celles qui délivrent la meilleure qualité de relation qu'elles entretiennent avec leurs clients touchent aux trois grandes familles de l'étude : l'Exécution (savoir délivrer des expériences juste et bien) ; le Lien (capacité à créer du lien) ; l'Emotion (toucher les clients au cœur).Robert Breschkow, Directeur Général Audi France explique : « Cette distinction nous honore et récompense le travail conjoint des équipes du siège, de la filiale et du réseau. Depuis Ingolstadt, où les ingénieurs veillent à proposer à nos clients le choix dans les produits, le meilleur des 3 mondes (toutes les énergies, les plus traditionnelles aux toutes électriques), jusqu'au terrain, sur lequel les équipes commerciales et après-vente offrent un niveau de service performant, s'appuyant sur des showrooms de qualité et des méthodes sans-cesse challengées par les équipes d'Audi France. »Le patron de la filiale salue le mérite du travail réalisé depuis des années dans le cadre des différents programmes initiés ou à venir au bénéfice de l'expérience Client : un équilibre entre l'accompagnement des Hommes et des Femmes qui font vivre l'expérience Client au quotidien dans le réseau Audi (projet 360° « Audi retail experience », visant à mettre le client au cœur du parcours, au-delà du simple process de vente ou de service), l' environnement dans lequel les clients expérimentent la marque (nouvelle expérience de marque au sein des showrooms Audi grâce à Progressive Showroom Concept) ou encore la création de lien et d'émotion via le programme expérientiel myAudi.« Les récentes évolutions « Progressive showroom concept » portent déjà leurs fruits et augurent de belles perspectives pour la vie du client, tant en digital qu'en local, dans notre réseau de distribution », ajoute Frédéric Roche, Chef de Département Transformation Réseau & Digital.Le réseau Audi de l'hexagone peut compter sur un maillage fort deet, offrant aux clients un écrin moderne et favorable à l'expérience client.Le Podium de la Relation client récompense les grandes marques qui, dans leur quotidien, excellent en matière de relation client. BearingPoint, Kantar, en partenariat avec Salesforce, ont interrogé plus de 4 000 clients sur la qualité de la relation qui les lie aux entreprises. 10 secteurs d'activités sont évalués sur des critères de performance communs: Assurance / Automobile / Banque / Distribution spécialisée / Entreprise de services / Grande Distribution / Plateforme et e-commerce / Service public / Tourisme / Transport.L'étude a été réalisée en décembre 2024 auprès d'un échantillon de 4 000 clients et usagers de 229 entreprises et administrations par BearingPoint et TNS Sofres.: Etude réalisée par BearingPoint - TNS Sofres en décembre 2024 auprès de 4 000 clients et usagers de 229 entreprises et administrations, représentatifs de la population française, dans 10 secteurs: Assurance / Automobile / Banque / Distribution spécialisée / Entreprise de services / Grande Distribution / Plateforme et e-commerce / Service public / Tourisme / Transport.#PRC2025