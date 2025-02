140 269 vols de voitures recensés par le ministère de l'Intérieur en 2024

Un véhicule volé toutes les 4 minutes en France

Le ministère de l'Intérieur a recensé(Source : Interstats Conjoncture n°112 janvier 2025), soit une stabilisation par rapport à 2023 (140 400 vols de voitures recensés en 2023).Cela représenteAvec l'augmentation de la valeur moyenne des véhicules neufs, la facture associée aux vols de ces véhicules, portée principalement par les compagnies d' assurance (donc par les assurés via les cotisations d'assurance), ne cesse d'augmenter,L'île-de-France est la région la plus concernée par le vol, avec un taux de 5,6/1000, tandis que les Hauts-de-France connaissent une augmentation spectaculaire du risque de vol. Le taux de sinistralité de la région nord s'élève à 3,6/1000, soit une augmentation de 29% par rapport à l'année précédente, ce qui place les Hauts-de-France au deuxième rang des régions les plus à risque de l'hexagone.Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes sont très impactés par la sinistralité vol et l'on y recense les taux de sinistralité vol les plus importants du pays. Les Pays de la Loire complètent le top 5 des régions où l'on recense les taux de sinistralité vols de véhicules les plus importants du pays.Les réseaux criminelsetOù que l'on soit en France, personne n'est épargné par l'activité de réseaux criminels organisés, qui sont mobiles pour répondre aux commanditaires.Il est estimé queLe taux de véhicules volés retrouvés monte à 91% sur les véhicules équipés de la solution Coyote Secure.L'enjeu de la récupération des véhicules volés géolocalisés et le succès des opérations menées sur le terrain dépend de la rapidité avec laquelle les opérations vont pouvoir se déclencher. Plus rapidement le vol est constaté et le dépôt de plainte est effectué, plus vite la traque et la localisation du véhicule peuvent être activées. Passé 48h, on estime que les chances de récupérer le véhicule sont divisées par 10.: Observatoire des vols et de la récupération après-vol Coyote Secure 2025.Photo personne-fouillant-dans-une-voiture-sous-un-soleil-radieux-30599810 de Mustapha Damilola de Pexels