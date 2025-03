Près de 6 conducteurs sur 10 estiment utiliser trop souvent leur véhicule personnel

Selon le cinquième Baromètre Macif - Vedecom Mobilité des Français 2025, les Français commencent à exprimer uneAlors que, un sur quatre (25,8 %) renonce parfois à certains déplacements, notamment en raison des(53,6 %), des(43,5 %) et dulié à l'utilisation des véhicules (40,5 %). La(31,1 %) et le simplede conduire (28,9 %) figurent aussi parmi les freins.Les Français expriment une volonté de recourir davantage aux transports en commun (22,3 %) et identifient leur développement comme la solution la plus efficace pour réduire la pollution (39,5 %).Moins de voiture individuelle et plus de transports collectifs: les attentes évoluent, mais les freins au changement persistent, notamment en zones rurales et périurbaines.- 22 % des Français interrogés souhaiteraient utiliser plus souvent les transports en commun- 56 % des conducteurs ont le sentiment de trop utiliser leur véhicule personnel- 74 % des personnes déclarant habiter en zone rurale affirment ne pas avoir le choix dans leur façon de se déplacer« En matière de mobilité, les Français sont soumis à de véritables injonctions paradoxales : ils manifestent la volonté de changer leurs pratiques, mais se heurtent à une absence d'alternative à la voiture individuelle. Cette réalité est particulièrement frappante dans les zones rurales et péri-urbaines, dépourvues de solutions de transport en commun. » Nicolas Marescaux, Directeur adjoint Réponses Besoins Sociétaires & Innovation Macif.« Les Français commencent à exprimer une envie de changer de mode de mobilité, d'abandonner progressivement la voiture individuelle pour aller vers plus de transport collectif. » Eric Lebeau, Directeur général de l'institut Vedecom.Les habitants des zones rurales sont les plus impactés par le manque d'alternatives à la voiture : ils sont plus de 7 sur 10 à déclarer ne pas avoir le choix dans leur mode de déplacement. Certaines destinations clés pour le quotidien sont difficilement accessibles, notamment les services administratifs (43 %), les établissements culturels et de loisirs (40,1 %), et les services de santé (34,1 %).: Baromètre Macif - Vedecom 2025 Mobilité des FrançaisPhoto photo-de-personne-conduisant-1386649 de Peter Fazekas sur Pexels