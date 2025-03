Plus de 6 Français sur 10 opposés à l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035

Le spécialiste des solutions de mobilité à destination des entreprises et de leurs collaborateurs Alphabet France s'est interrogé, avec l'institut d'études YouGov,. Les résultats révèlentPlus de 6 Français sur 10 sont opposés à l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs en 2035.La loi européenne a acté en 2023 l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à partir de 2035 (les députés français avaient préalablement acté de l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en France à partir de 2040).Malgré la primauté du droit européen sur le droit français, les députés ont refusé, le 17 février dernier, d'inscrire cette échéance dans le droit français, maintenant ainsi la date de 2040 actuellement prévue par la France.Le texte, adopté en première lecture, va être transmis au Sénat.L'enquête menée par Alphabet France en partenariat avec YouGov confirme la résistance marquée des Français à l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Le constat de l'enquête est sans appel : 62% des Français sondés ne souhaitent pas voir disparaître la vente des véhicules thermiques neufs en 2035, contre 24% des Français qui se déclarent favorables à cette interdiction (les 14% restants ont répondu « je ne sais pas »).En fonction de l'âge des répondants, les résultats varient :- 55 ans et plus : 80% s'opposent à l'interdiction des ventes de véhicules thermiques.- 45-54 ans : 62% sont contre l'interdiction.- 35-44 ans : 56% rejettent la fin des ventes de véhicules thermiques.Les scores sont significativement inférieurs par rapport au total des Français pour les groupes d'âge 25-34 ans et 18-24 ans :- 25-34 ans : 42% expriment leur désaccord avec cette interdiction.- 18-24 ans : 29% sont opposés à l'interdiction, marquant une adhésion plus forte à la transition vers l'électrique.Concernant les régions, les chiffres montrent que l'opposition à l'interdiction des véhicules thermiques est particulièrement forte dans le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Sud-Est, où environ deux tiers des Français refusent la transition imposée vers la voiture électrique . La région parisienne, bien que majoritairement contre, se distingue par une adhésion légèrement plus élevée à la transition forcée vers la voiture électrique :- Nord-Ouest : 66% s'opposent à la fin des ventes de véhicules thermiques.- Sud-Est : 63% expriment leur désaccord avec cette interdiction.- Nord-Est : 65% des habitants sont contre l'interdiction.- Sud-Ouest : 59% des habitants rejettent l'interdiction.- Région parisienne : 55% restent opposés à la disparition des véhicules thermiques neufs.La perception de l'interdiction de ventes varie selon la taille de l'agglomération des répondants :- Moins de 20 000 habitants : 74% s'opposent à l'interdiction.- Entre 20 000 et 100 000 habitants : 66% se prononcent contre cette interdiction.- Plus de 100 000 habitants : 51% rejettent la fin des ventes de véhicules thermiques.Les habitants des zones rurales et des petites villes sont les plus réticents, probablement en raison d'une dépendance plus forte à la voiture thermique. À l'inverse, dans les grandes agglomérations, où les alternatives comme les transports en commun sont plus présentes, l'adhésion à la transition électrique est plus marquée.: Enquête Alphabet France réalisée par YouGov: Enquête réalisée par l'institut d'études YouGov pour Alphabet France. L'enquête a été réalisée sur 1 063 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, le 25 au 27 février 2025. Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire.Photo coupe -noir-1164778 de Christian .9 sur Pexels