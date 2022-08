La mise à jour logicielle du Porsche Taycan permet de bénéficier des toutes dernières améliorations

Depuis Porsche a livré plus de 75 000 exemplaires du modèle électrique Taycan.Uneest disponible pour tous les modèles de la gamme,, la motorisation ou la variante de carrosserie.électrique Porsche peuvent ainsiEn fonction de la date de livraison de la Porsche Taycan, les propriétaires du Taycan électrique bénéficieront notamment d'une efficience optimisée du groupe motopropulseur, électrique ainsi que de nouvelles fonctions et améliorations du système d'infodivertissement : Porsche Communication Management (PCM), des services de connectivité (Porsche Connect) et des systèmes d'assistance.La mise à jour comprend également la possibilité d'activer diverses fonctions et certains équipements après l'acquisition du véhicule (function on demand - FoD) et permet d'améliorer les capacités de mise à jour à distance (over-the-air - OTA) sur le Taycan.La mise en œuvre de cette mise à jour logicielle se fait selon des modalités définies sur chacun des marchés.La mise à jour (gratuite) peut être installée en atelier auprès d'un centre Porsche agréé.Le périmètre exact de la mise à jour et la durée requise de la visite en atelier pour l'installation sur le Taycan électrique dépendent de la version logicielle du modèle Taycan considéré. Plus la voiture Porsche Taycan est ancienne, plus les améliorations et les nouveautés à installer sont nombreuses.« Cette campagne permettra à nos clients de bénéficier de l'évolution permanente du Taycan. Depuis 2019, la gamme a été largement optimisée dans presque tous les domaines. De nouvelles fonctions ont été ajoutées, d'autres ont été améliorées ou ont gagné en convivialité pour offrir une meilleure expérience client », déclare Kevin Giek, responsable de la gamme Taycan. «Les propriétaires des premiers modèles mis en circulation seront agréablement surpris par les nombreuses améliorations dont bénéficient les modèles les plus récents ». En interne, la mise à jour complète de la gamme Taycan est désignée par le terme de « uPdate », le millésime 2023, qui sera lancé en juillet 2022, portant la lettre « P ».: Sur les modèles à transmission intégrale, en mode de conduite « Normal » et « Range », le moteur électrique sur le train avant est presque entièrement découplé et n'est plus alimenté lorsque le groupe motopropulseur est en charge partielle. En mode croisière et à l'arrêt, la transmission de motricité est interrompue sur les deux essieux (absence de couple moteur). Ce mode de fonctionnement, qui s'apparente à un mode roue libre électrique, permet de réduire les pertes mécaniques liées aux frottements et d'accroître l'autonomie du véhicule. Le témoin de transmission intégrale est affiché sous la forme d'un indicateur de flux d'énergie sur l'écran central. Avec cet affichage, il est désormais plus facile de connaître l'état de fonctionnement des moteurs pour le conducteur. La stratégie de récupération d'énergie a été optimisée. Le paramétrage du mode de récupération automatique est conservé même lorsque le conducteur change de mode de conduite, ce qui constitue un gain de confort pour le client. Ces améliorations concernent les modèles Taycan des millésimes 2020 et 2021 (de série sur les années modèles plus récentes).: Un meilleur conditionnement de la batterie, notamment lorsque les températures extérieures sont basses, permet au Taycan de bénéficier d'une recharge rapide avec une plus grande fréquence et une plage de charge plus étendue (SoC - état de charge de la batterie). La chaleur dissipée des composants électriques est davantage exploitée pour la régulation thermique de la batterie. Pour les années modèles 2020 et 2021 (de série sur les années modèles plus récentes) du Taycan, cette amélioration de la gestion thermique permet d'accroître l'autonomie et de réduire les temps de recharge.: De nouvelles fonctions, une interface en couleurs avec un design en tuiles sur l'écran d'accueil et une simplicité d'utilisation améliorée constituent les principales améliorations apportées au système d'infodivertissement et aux fonctions de connectivité par la mise à jour. Sur les années modèles 2020 et 2021 du Taycan, et pour les véhicules de la gamme produits jusqu'à mi-février 2022, la mise à jour optimise la commande vocale et intègre l'application Spotify. Android Auto est disponible sans fil. Les stations de recharge disponibles sur l'itinéraire peuvent être filtrées et sélectionnées dans le système de navigation en fonction de la puissance de recharge. Les propriétaires de millésimes 2021 du Taycan avec affichage tête haute peuvent bénéficier d'une vue optimisée de la carte de navigation. Les contenus de l'affichage ont été étendus. Pour tous les modèles Taycan antérieurs à l'année modèle 2023, les instructions d'utilisation à bord peuvent être consultées via la commande vocale.: Certains systèmes d'assistance ont été améliorés pour assister le conducteur dans un nombre croissant de situations de conduite. Les capteurs de la fonction d'assistance au stationnement ont une portée accrue. La recherche des places de stationnement disponibles a été améliorée, permettant de proposer des places plus étroites au conducteur. Ces améliorations bénéficieront aux années modèles 2020, 2021 et 2022 du Taycan.: Tous les modèles Taycan des millésimes 2020, 2021 et 2022 peuvent être dotés, sur demande, de la fonction de déverrouillage sans clé (accès confort) pour la commande des portes et du coffre ou du hayon. L'option de mise à jour logicielle à distance (OTA) a été étendue sur le nouveau millésime.