La plateforme de développement logiciel Arene de Toyota vise un avenir « zéro accident »

Lafait ses débuts sur leL'introduction de la plateforme de développement Arene marque un tournant vers unavec des véhicules Toyota définis par logiciel.Arene est une plateforme Toyota conçue pour permettre un développement logiciel sûr, sécurisé et évolutif. En alliant l'expertise de Toyota en matière de production automobile à l'ingénierie logicielle, la plateforme Arene permet aux développeurs d'adopter une approche plus unifiée et plus axée sur l'humain pour la conception et le déploiement de logiciels.La plateforme Arene contribue à la vision partagée de Toyota et WbyT (Woven by Toyota, entité du groupe Toyota qui repense la situation actuelle en matière de mobilité via une innovation centrée sur l'humain, et œuvre en faveur d'une transformation de la mobilité) d'un avenir « zéro accident » avec des véhicules définis par logiciel.La plateforme Arene de Toyota compte, kit de développement logiciel (Software Development Kit ou SDK), pose les bases d'un cycle de développement logiciel unifié couvrant la conception, le codage, les tests, le déploiement et la maintenance. Habituellement, les composants matériels et logiciels des véhicules sont étroitement liés, ce qui nécessite un développement spécifique à chaque application et chaque modèle de véhicule. Arene SDK permet aux développeurs de concevoir des composants logiciels modulaires pouvant être réutilisés pour diverses applications et divers modèles de véhicules. Sur le nouveau RAV4, Arene SDK a été employé pour le développement des logiciels sur lesquels s'appuient l'assistant vocal et l'affichage central du système multimédia, ainsi que le Toyota Safety Sense (TSS) de nouvelle génération, le pack de technologies de sécurité de Toyota.- Lesconsistent en un ensemble d'outils d'entreprise permettant de visualiser, tester, valider et gérer des logiciels dans des environnements virtuels. Cela réduit la nécessité de recourir à des prototypes physiques. Cette virtualisation accélère les cycles de développement automobile, quels que soient les modèles de véhicules, et raccourcit le délai de commercialisation de nouvelles fonctions. Sur le nouveau RAV4, des outils de simulation évolués ont été utilisés afin de tester divers scénarios de conduite ainsi que des fonctions de sécurité intégrées au système Toyota Safety Sense (TSS)., l'infrastructure de données, permet que des données de conduite soient collectées et analysées de manière approuvée et plus sécurisée en vue des mises à jour automatiques à distance et de l'amélioration continue des logiciels. Cette possibilité joue un rôle essentiel dans la transformation des connaissances du monde réel en améliorations favorisant la conduite autonome (AD), les systèmes d' aide à la conduite évolués (ADAS) et des expériences à bord personnalisées. Sur le RAV4 de nouvelle génération, Arene Data contribue à la collecte des données destinées au système Toyota Safety Sense (TSS).S'appuyant sur ses composantes que sont SDK, Data et Tools, la plateforme Arene établit un lien entre l'expérience à bord et l' environnement situé hors du véhicule. Arene SDK et Arene Tools contribuent à réduire les délais de développement et, associés à Arene Data, ils accélèrent l'introduction de fonctions nouvelles ou optimisées, y compris après la sortie d'usine des véhicules.La plateforme Arene marque la première étape vers des véhicules Toyota entièrement définis par logiciel, tels qu'imaginés par WbyT (Woven by Toyota), à savoir des véhicules appréciés, centrés sur l'humain et évoluant avec leurs clients vers un avenir « zéro accident ».