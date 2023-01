La mise à jour logicielle à distance « Over the Air » BMW apporte diverses fonctions

La dernière« over the air » pour les véhicules équipés du système d'exploitation BMW iDrive 7 et 8 concerne plus de 4,7 millions de véhicules.Depuis 2019, BMW est en mesure de modifier à distance chaque ligne de code de programmation des logiciels des véhicules.Grâce à une architecture logicielle qui a été progressivement affinée au cours des 15 dernières années, BMW installe un logiciel sur toutes les unités de commande du réseau de bord du véhicule en 20 minutes environ.Les mises à jour comprennent à la foisGrâce à une mise à jour récente de l'accès numérique à la voiture BMW , les utilisateurs peuvent partager la clé numérique BMW pour leur voiture entre les iPhones Apple et les smartphones Android. Les clés numériques BMW partagées sont plus faciles à activer dans la voiture. Grâce à la mise à niveau du logiciel BMW, une clé numérique BMW partagée via un smartphone peut être activée directement dans la voiture par la saisie d'un code. Jusqu'à présent, il fallait pour cela qu'une clé de voiture traditionnelle se trouve dans l'habitacle.Avec la mise à niveau du logiciel Remote, la fonction Remote Control Parking est introduite pour certains véhicules (dans certains pays). Elle permet d'effectuer des manœuvres de stationnement à distance depuis l'extérieur de la voiture à l'aide de l'application My BMW. Il est également possible de consulter des manœuvres enregistrées au préalable dans la voiture via l'application My BMW. Il est possible de garer la voiture BMW dans un rayon de six mètres, en marche avant ou arrière, dans le sens de la longueur ou de la largeur.- Pour la BMW iX, il est possible d'utiliser l'application My BMW pour arrêter la charge et déverrouiller le câble de recharge.- La BMW iX, la BMW Série 2 Active Tourer et la BMW X1 avec l'option Parking bénéficient d'une assistance active au braquage en marche arrière avec une remorque attelée.- La BMW Série 7 (2022) et la BMW X1 (2022) disposent du mode My "Digital Art" après la mise à niveau du logiciel Remote.La mise à niveau du logiciel à distance est disponible pour plus de 30 modèles BMW soit presque tous les modèles BMW équipés du BMW Operating System 7 et 8.Les propriétaires de voitures BMW peuvent voir l'état du logiciel dans le menu de configuration de la voiture sous Remote Software Upgrade et peuvent rechercher les mises à niveau disponibles.Seule la prochaine mise à niveau possible est proposée à l'installation (l'utilisateur ne peut pas installer une mauvaise version).Les mises à niveau logicielles à distance des services et des fonctions des véhicules BMW sont disponibles dans chaque pays en fonction du modèle et de l'équipement de la voiture ainsi que de la version logicielle installée.Les pages nationales du site web BMW fournissent des informations sur le contenu et les conditions de mise à niveau du logiciel à distance sur le marché concerné.