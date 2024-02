La mise à jour logicielle à distance OTA des véhicules Kia devient payante

L'application Kia Connect permet d'accéder à toute une série de fonctionnalités et de services numériques supplémentaires à même de rehausser les capacités et performances d'un véhicule Kia via le Store.Axé sur les enjeux de flexibilité, de personnalisation et d'évolutivité, le Kia Connect Store vise à optimiser l'expérience d'utilisation et de conduite des véhicules de la marque coréenne.Les conducteurs de véhicules Kia peuvent opter pour les fonctionnalités, les options et les services de leur choix, dans le cadre d'offres proposant l'assistance au stationnement à distance 2.0, la musique en streaming et les mises à jour à distance.À l'avenir, les fonctionnalités du Kia Connect Store seront étendues à d'autres domaines : infodivertissement, personnalisation, aide à la conduite , navigation et optimisation des performances.Le Kia Connect Store est accessible aux conducteurs de véhicules Kia qui ont souscrit les services Kia Connect au cours des quatre dernières années et aux futurs clients de la marque coréenne.« Le Kia Connect Store redonne le pouvoir à nos clients en leur permettant de personnaliser leur véhicule en fonction de leurs besoins et de choisir leurs mises à jour favorites en toute liberté », explique Sjoerd Knipping, Vice-Président de la division Marketing et Produit chez Kia Europe et Directeur Général de Kia Connect. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients ces mises à jour qui rehaussent les performances de leur Kia, et leur donnent la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour maintenir à jour leur véhicule pendant tout son cycle d'utilisation, et ce, en quelques clics seulement. »La mise à jour logicielle à distance (OTA) automatique permet de s'assurer que le véhicule bénéficieLa mise à jour logicielle à distance (OTA) automatique prévoit deux mises à jour annuellesLes service automatique, disponible sur le Kia Connect Store, s'appuie sur l'offre d'essai initiale d'un an qui comprend deux mises à jour logicielle à distance (OTA) gratuites pour les systèmes de navigation et d'infodivertissement.Les packs de mise à niveau proposeront des mises à jour logicielles et des services supplémentaires tout au long du cycle de vie du véhicule Kia, notamment concernant les fonctions de sécurité et d'agrément ainsi que les systèmes de navigation et d'infodivertissement.Les mises à jour dédiées pourront également apporter des solutions simples et rapides en cas de problèmes logiciels et d'actions de rappel.« Auparavant, il existait peu de solutions pour améliorer les performances d'un véhicule après sa sortie d'usine. Aujourd'hui, nous produisons des véhicules technologiquement avancés qui peuvent non seulement être améliorés et optimisés au fil du temps, mais également conserver leur valeur et leur modernité grâce à des mises à jour effectuées pendant leur cycle d'utilisation. » déclare Olivier Pascal, Directeur Général du département véhicules connectés de Kia Connect.Les véhicules Kia équipés d'un système télématique et produits à partir de l'année-modèle 2022 sont éligibles pour recevoir des mises à jour à distance via la technologie mise à jour logicielle à distance (OTA). Cette technologie sans fil est utilisée pour télécharger les derniers logiciels disponibles. Une fois le téléchargement terminé et le contact coupé , une fenêtre de confirmation s'affiche sur l'écran d'infodivertissement. Le conducteur peut effectuer la mise à jour ou la reporter au prochain cycle de démarrage. Les clients ont aussi la possibilité d'actualiser leur véhicule manuellement via le portail de mise à jour Kia Navigation ou en se rendant chez leur distributeur local.Les précédentes mises à jour comprenaient des fonctions telles que le planificateur intelligent d'itinéraire pour véhicules électriques , qui permet au conducteur de localiser les stations de recharge sur son trajet. Une future mise à jour offrira des fonctions de navigation optimisées et de nouveaux titres "Sounds of Nature", tout en permettant l'affichage d'informations spécifiques aux véhicules électriques sur l'écran partagé.L'application Kia Connect est disponible au téléchargement sur Google Play et Apple App Store. Elle offre toute une série de technologies embarquées accessibles via le système du véhicule.Les conducteurs de véhicules électriques peuvent également utiliser l'application mobile Kia Connect pour régler la climatisation, consulter l'état de charge de leur véhicule, définir des programmes intelligents de recharge et vérifier l'autonomie disponible en fonction de la charge résiduelle de la batterie. Les utilisateurs peuvent également visualiser et modifier les réglages de leur véhicule directement depuis leur smartphone (ex. : préférences navigation, radio et Bluetooth).Les mises à jour logicielles à distance OTALes mises à jour logicielles à distance OTA du Kia EV9 permettent l'installation de services supplémentaires payants.