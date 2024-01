Une voiture compte aujourd'hui 200 millions de lignes de code

Aujourd'hui,(Source : Goldman Sachs “Software Is Taking Over the Auto Industry”).A l'heure du « Big Code » (Source : itprotoday Code Challenges: Coping in the Era of 'Big Code' 10 août 2020), les applications embarquées deviennent de plus en plus lourdes, les logiciels embarqués de plus en plus volumineux et de plus en plus complexes.Interdépendants, lesn'échappent bien pas à cette règle.Cette approche de systèmes de systèmes entraîne une complexification du travail des développeurs confrontés à des cycles de développement qui se réduisent. Cela implique, de fait, des conséquences en termes d'efficience et de performance des applications développées.Ainsi, 51 % des développeurs déclarent avoir un volume de code plus de 100 fois supérieur à celui qu'ils avaient il y a 10 ans, tandis que 92 % d'entre eux affirment que la pression exercée pour publier les logiciels plus rapidement a augmenté (Source : Techcrunch SonarSource raises $412M to scan codebases for bugs and vulnerabilities 26 août 2022).Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), conduite automatisée (AD), systèmes d'info-divertissement embarqués, etc. L'utilisation des logiciels embarqués dans le secteur automobile est en constante augmentation depuis l'introduction de l'ABS, il y a plus de 40 ans. La complexité moyenne des projets logiciels individuels dans l'industrie automobile a d'ailleurs augmenté de 300 % au cours de la dernière décennie (Source : McKinsey «Cracking the complexity code in embedded systems development»).D'ici 2025,(Source : Goldman Sachs “Software Is Taking Over the Auto Industry”), ce qui constitue un enjeu crucial pour les développeurs dans l'industrie automobile, contraints de gérer la complexité croissante des codes tout en devant concilier efficience et performance.Le marché du logiciel dans l'automobile représentant déjà plus de 31 milliards de dollars, pour l'automobile, devrait atteindre environ 80 milliards en 2030 (Source : McKinsey «Outlook on the automotive software and electronics market through 2030»).: WedoLow (startup deeptech fondée à Rennes en 2022 issue de laboratoires et instituts de recherche : INSA, IETR, INRIA startup studio)Image by Reto Scheiwiller from Pixabay