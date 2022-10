La mise à jour du logiciel du Kia EV6 permet une recharge plus rapide par temps froid

Les premiers acheteurs du crossover Kia EV6 électrique ont la possibilité dedu véhicule afin de bénéficier d'une recharge plus rapide par temps froid.La fonction de pré-conditionnement de la batterie (disponible de série sur les modèles EV6 Année Modèle 2023) est proposée en après-vente sur tous les modèles EV6 électrique Année Modèle 2022, permettant ainsi de pallier le problème de réduction des vitesses de charge, auquel sont confrontés les véhicules électriques à batterie (BEV), par temps froid.En conditions de fonctionnement optimales, le Kia EV6 peut être rechargé de 10 à 80% en 18 minutes grâce à sa technologie de recharge ultra-rapide en 800 V.Toutefois, sous une température de cinq degrés centigrade, la recharge de 10 à 80% peut prendre environ 35 minutes pour un Kia EV6 Année Modèle 2022 sans pré-conditionnement de la batterie.La fonctionnalité de pré-conditionnement de la batterie, disponible en après-vente, permet à la batterie d'atteindre sa température de fonctionnement optimale, et de réduire ainsi de 50% le temps de charge (selon le temps de fonctionnement du chauffage).Le système de navigation par satellites est également concerné par cette mise à niveau logicielle dans la mesure où la fonction de pré-conditionnement préchauffe automatiquement la batterie du Kia EV6 dès que le conducteur programme comme destination dans le système de navigation une station de recharge rapide en courant continu (DC), que la température de la batterie est inférieure à 21 degrés et que le niveau de charge est supérieur ou égal à 24%. La fonction de pré-conditionnement se désactive automatiquement lorsque la batterie a atteint sa température de fonctionnement optimale.Alexandre Papapetropoulos, Directeur Produit et Tarification chez Kia Europe a déclaré : « EV6 a été largement salué et récompensé pour sa rapidité de recharge impressionnante, son autonomie jusqu'à 528 km avec une seule charge, son habitabilité d'exception et sa technologie d'avant-garde. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles solutions pour améliorer nos produits, et grâce à cette nouvelle fonction de pré-conditionnement de la batterie, chaque conducteur de EV6 pourra bénéficier d'une vitesse de recharge encore plus rapide par temps froid – un avantage des plus appréciables lors de la chute des températures. D'une utilisation simple et intuitive, cette nouvelle fonctionnalité permettra aux conducteurs de passer moins de temps à recharger leur véhicule et plus de temps à profiter de leur trajet. Cette initiative de Kia témoigne clairement de l'engagement de la marque à optimiser l'expérience d'utilisation de ses clients. »La mise à jour du logiciel du Kia EV6 se fait dans le réseau de concessionnaires Kia par des techniciens spécialisés.Cette mise à niveau est disponible gratuitement, sur rendez-vous, auprès des concessions Kia participantes et prend environ