L'assistant vocal « Laura » de Skoda intègre le chatbot ChatGPT

améliore l'en intégrant le, basé sur l', dans ses nouveaux véhicules.Cette intégration améliorera l'expérience à bord des véhicules et contribuera à faciliter le quotidien des conducteurs Ils pourront accéder à uned'IA etpendant la conduite.Les données personnelles et les informations sur le véhicule seront protégées.Le chatbot ChatGPT sera proposé avec la dernière génération de systèmes d'infodivertissement à partir de la mi-2024.Les nouveaux modèles Skoda bénéficieront de la fonctionnalité ChatGPT.Il sera disponible sur les modèles basés sur les dernières générations des plateformes MQB et MEB : les dernières versions de l'Enyaq, les Skoda Superb et Skoda Kodiaq de nouvelle génération et la Skoda Octavia restylée.L'intégration de ChatGPT dans l'assistant vocal Laura introduit de nouvelles fonctionnalités qui vont bien au-delà des commandes vocales précédentes.L'assistant vocal Laura peut être utilisé pouret rChatGPT est en évolution constante et pourra, à l'avenir, fournir plus d'informations utiles.Cela permet au conducteur d', d'interagir facilement avec le véhicule, de recevoir des informations spécifiques ou encore d'enrichir une conversation, le tout en gardant les mains libres et les yeux sur la route.L'opération est simple pour le conducteur : l'assistant vocal est activé en prononçant "Ok, Laura" ou en appuyant sur le bouton du volant correspondant.Si le système Skoda ne peut répondre à la demande, celle-ci est transmise de manière anonyme à l'IA.Le chatbot ChatGPT n'accède pas aux données du véhicule ni aux informations personnelles. Toutes les interactions sont immédiatement supprimées après traitement afin de garantir la protection des données.Klaus Zellmer, Président du Conseil d'Administration chez Skoda Auto explique : « L'enrichissement de l'assistance vocale Skoda par l'intelligence artificielle fait de nos voitures un compagnon quotidien encore meilleur. Les conducteurs et les passagers auront un accès facile et verbal à de nombreuses informations lorsqu'ils seront sur la route. Skoda souhaite améliorer l'expérience de conduite de ses clients autant que possible, et l'intégration de ChatGPT à l'assistant vocal Laura est une étape supplémentaire en ce sens. Le conducteur garde les mains libres à tout moment, et la sécurité des données reste bien entendu une priorité absolue. Je suis convaincu que les clients apprécieront cette fonctionnalité moderne. »