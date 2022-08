La mise à jour logicielle de la Skoda Enyaq iV améliore la gestion de la batterie

Lade la Skoda Enyaq iV apporte desdu véhicule électrique Skoda , le Digital Cockpit, l'affichage tête haute, le système d'info divertissement et les services en ligne Skoda Connect.La nouvelle version du logiciel ME3 permet d'de la batterie grâce à des optimisations de la gestion de la batterie.La version ME3 du logiciel inclut également de nouvelles fonctions pour les écrans (notamment l'affichage du niveau de charge de la batterie), le système d'info divertissement et les services en ligne Skoda Connect.En ce qui concerne la batterie et la recharge, le nouveau logiciel offre un mode d'entretien de la batterie dans lequel la batterie n'est chargée qu'à 80 % maximum. Cela permet de préserver la batterie et de prolonger sa durée de vie. Sa pleine capacité de stockage et sa vitesse de charge maximale resteront disponibles à tout moment. La vitesse de charge maximale passe à 120 kW pour les véhicules équipés de la batterie de 62 kWh et à 135 kW pour les modèles équipés de la batterie de 82 kWh.Grâce à une meilleure gestion thermique de la batterie, l'autonomie réelle augmente. Les graphiques de charge et d'autonomie du système d'info divertissement comprennent désormais un affichage de la destination et des éventuels arrêts de charge nécessaires.La caméra de recul offre un contraste accru, pour une meilleure visibilité des environs du véhicule.Un bouton sur le volant multifonction permet au conducteur de passer facilement du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) au Travel Assist.Les services en ligne du Skoda Connect ont été étendus et améliorés, rendant leur utilisation plus intuitive.Cette mise à jour logicielle s'effectue gratuitement dans le réseau de distribution de la marque tchèque.Le processus d'installation du nouveau logiciel prend environ cinq heures.Une fois l'installation de la version ME3 du logiciel terminée, la Skoda Enyaq iV sera prête à recevoir la plupart des futures mises à jour à distance, sans qu'il soit nécessaire de se rendre de nouveau à l'atelier.