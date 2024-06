L'intelligence artificielle : la révolution imminente de l'automobile

Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus des technologies telles que ChatGPT et d'autres formes d'intelligence artificielle (IA) dans leurs nouveaux modèles . Cette tendance pourrait-elle véritablement révolutionner l'industrie automobile Les véhicules récents sont équipés de nombreuses options visant à améliorer l'expérience utilisateur. Pour intégrer ces innovations, les constructeurs se tournent vers l'intelligence artificielle, dont ChatGPT de la firme americaine OpenAI. Mais jusqu'à quel point ces technologies peuvent-elles transformer le secteur automobile ?L'intégration de ChatGPT dans les véhicules devient progressivement une réalité.Depuis mars 2024, DS Automobiles du groupe Stellantis équipe ses modèles haut de gamme avec cette technologie dans 18 pays. Peugeot souhaite également intégrer ChatGPT prochainement dans ses modèles comme la 208 5008 et E-Rifter. Mercedes -Benz teste depuis 1 an l'intégration de ChatGPT dans son interface multimédia MBUX aux États-Unis.General Motors et Volkswagen sont aussi dans la course et intègre actuellement l'intelligence artificielle aux interfaces de navigation pour les modèles ID.3, ID.4, ID.5 et ID.7. Skoda et Renault ne sont pas en reste, avec des plans similaires pour leurs futurs modèles.L'IA, notamment à travers ChatGPT, offre de nombreux avantages. Le premier et le plus évident est l'amélioration de l'assistance vocale. Contrairement aux assistants vocaux traditionnels, ChatGPT peut offrir une interaction plus diversifiée et divertissante, rendant les conversations avec l'IA plus naturelles et engageantes.Au-delà de l'assistance vocale, l'IA joue un rôle crucial dans le développement de dispositifs avancés comme le régulateur de vitesse adaptatif intelligent et la gestion optimisée de l'énergie des véhicules.Par ailleurs, l'IA jouera probablement un rôle central dans les prochaines années en ce qui concerne le développement des véhicules autonomes en France et en Europe.L'introduction de l'IA dans l'automobile ne se fera pas sans défis.L'une des principales préoccupations réside dans l'impact sur l'emploi. L'IA pourrait progressivement remplacer certains postes de travail dans l'industrie automobile, et affecter des centaines voire des milliers de salariés. Un phénomène qui n'est d'ailleurs pas limité au secteur l'automobile et touche de nombreux secteurs de notre société.D'un point de vue technologique, l'IA promet d'améliorer considérablement le confort des automobilistes et des passagers. L'arrivée progressive de ces assistants de conduite donne des perspectives intéressantes pour les années à venir.Avec la conduite autonome , l'accent sera mis davantage sur l'interactivité et le divertissement à bord, réduisant le stress et l'énervement associés aux trajets quotidiens.L'IA, en particulier ChatGPT, est sur le point de transformer l'expérience de conduite et l'industrie automobile de manière inévitable. Les constructeurs s'adaptent à cette technologie, cherchant à offrir des véhicules plus intelligents et interactifs. La question n'est pas de savoir si l'IA révolutionnera l'automobile, mais à quelle vitesse et dans quelle mesure cette révolution se produira. Tribune Soraya Anrar, Directrice des Activités de Guichet Carte Grise Image par Tung Nguyen de Pixabay