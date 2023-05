Le SUV électrique Kia EV9 propose des mises à jour logicielles à distance

A l'ère des(SDV), le SUV électrique Kia EV9 repose sur une(E/E) autorisant des, et permettant aux conducteurs deLe Kia EV9 propose deset uneLe Kia Connect Store permettra aux conducteurs de, grâce à des fonctionnalités telles que le système de pilotage automatique sur autoroute (HDP), qui assure une conduite autonome conditionnelle de niveau 3, l'aide au stationnement à distance de niveau 2, qui permet au conducteur de stationner son véhicule et de quitter une place de stationnement à distance, ou encore la calandre ‘Digital Pattern Lighting'.La fonctionnalité appelée ‘Lighting Pattern' (motif d'éclairage) offre cinq modes d'affichage différents pour les deux blocs de petits feux cubiques situés sur la face avant de Kia EV9 (indisponible en Europe).Grâce à cette capacité de mise à jour logicielle à distance, plusieurs fonctions et options d'agrément peuvent être ajoutées ou mises à jour sans avoir à connecter d'équipements supplémentaires au véhicule. Cette fonctionnalité est rendue possible par la communication sans fil entre le serveur cloud et le véhicule, qui permet de mettre à jour le logiciel de l'unité de commande sans que le conducteur n'ait à se rendre en concession.L'intégration des unités de commande des véhicules dans quatre domaines fonctionnels, reposant sur une architecture centralisée, s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie véhicules définis par logiciel (SDV) de Hyundai Motor Group, dont fait parti Kia.Le processus d'intégration a permis de, offrant ainsi une base technologique pour mettre à jour les fonctions et les performances des véhicules.Les logiciels évolutifs permettront d'optimiser les fonctionnalités des véhicules, notamment en matière de sécurité, d'agrément, de connectivité, de protection et de performances de conduite.Le Kia Connect Store étendra progressivement son portefeuille pour y inclure des produits numériques en adéquation avec les préférences des conducteurs en matière de divertissement, de jeux et de son.Les fonctionnalités de divertissement, de jeux et de son incluent notamment des services de divertissement tels que des films, des jeux et des systèmes de vidéoconférence, qui s'avèrent extrêmement pertinents dans le contexte d'une mobilité considérée comme un mode de vie.Pour répondre à la tendance actuelle à la personnalisation, d'autres produits et services qui permettront aux conducteurs d'exprimer leur individualité à travers les affichages, les sons, l'éclairage et d'autres fonctions de leur véhicule seront développés.Les conducteurs peuvent chercher et choisir les fonctionnalités (à l'exception des fonctionnalités techniques reposants sur des composants techniques) sans être limités par les contraintes liées aux caractéristiques de leur achat initial.