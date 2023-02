La mise à jour logicielle à distance de Kia offre des améliorations spécifiques

propose dessur l'ensemble de ses véhicules à partir de l'année-modèle 2022.Les propriétaires de modèles Kia les plus récents peuvent bénéficier des dernières fonctions d'infodivertissement plus rapidement et plus facilement grâce aux mises à jour à distance (OTA).Pour mettre à jour les logiciels de leur véhicule, les propriétaires de modèles Kia les plus récents n'ont plus à télécharger manuellement les dernières versions de logiciels via le portail de mise à jour du système de navigation Kia, ni à se rendre chez leur concessionnaire Kia.La technologie OTA est disponible surainsi que sur tous les modèles Kia à venir, dans les pays proposant les services Kia Connect.La fonction offre un accès facilité aux mises à jour du système de navigation et du logiciel du véhicule, et permet de résoudre les dysfonctionnements logiciels éventuels présents sur le véhicule.La première mise à jour OTA de Kia offre des, dont un thème Eco Design dédié aux véhicules électriques , des titres « Sounds of Nature » et un système optimisé de chauffage/climatisation de l'habitacle et des sièges.