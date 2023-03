Le logiciel optimise le comportement de conduite grâce à la mise en réseau des systèmes du châssis

Leet assure une synchronisation optimisée en jouant sur une accélération et un freinage harmonieux, une direction précise et un amortissement équilibré.Le logiciel de ZFgrâce à la mise en réseau de tous les systèmes du châssis.Le SUV électrique Lotus Eletre est équipé du logiciel cubiX de ZF.Le logiciel ZFdu SUV Lotus, telles que« Avec cette première série de notre logiciel cubiX, nous démontrons notre expertise en matière de coordination entre les systèmes contrôlant la dynamique du véhicule par logiciel », commente André Engelke, Head of the Vehicle Motion Control System House chez ZF. « Nous pouvons contrôler harmonieusement tous les mouvements longitudinaux, latéraux et verticaux du véhicule selon les spécifications de Lotus. Le savoir-faire système de l'ensemble du groupe ZF réunit des décennies d'expérience dans les domaines des systèmes de freinage et de direction, des amortisseurs actifs et de la technologie de la chaîne cinématique. »Le logiciel cubiX de ZF optimise le comportement de conduite en vue d'améliorer le confort, la dynamique et l'efficience du véhicule et constitue la base des systèmes d'assistance au conducteur.Le logiciel cubiX de ZF estcomme les amortisseurs, les freins ou la direction de l'essieu arrière, sans effort d'intégration supplémentaire.Les futures mises à jour ainsi quevia le cloud. Le logiciel reste à jour pendant toute la durée de vie du véhicule et des fonctions supplémentaires peuvent être intégrées.Le logiciel cubiX s'inscrit dans la: loin des multiples unités de contrôle électronique individualisé, mais vers desCe développement tient compte de laJusqu'à présent, les amortisseurs, les freins ou la direction de l'essieu arrière avaient chacun leur propre unité de contrôle pour lesquels une étude d'intégration complexe devait être effectuée dans l'architecture électrique électronique et physique du véhicule.Les nouvelles architectures électriques et électroniques des véhicules regroupent tous les logiciels d'une zone fonctionnelle spécifique de la voiture dans une unité de contrôle centralisé.« Ce contrôle global permet aux constructeurs automobiles de réduire les coûts et d 'éviter les compromis liés aux réglages fins de la dynamique du véhicule en termes de performance, confort et efficience. Parallèlement, elle leur donne la possibilité de combiner facilement des systèmes d'assistance complexes », explique André Engelke. « Avec cubiX, nous avons un logiciel de nature à pouvoir être parfaitement intégré dans les nouvelles architectures. »