L'industrie automobile mise sur l'IA, les mises à jour OTA et la transition logicielle

L'mise sur l'(IA), les(OTA) et lamais des obstacles persistent.L'intelligence artificielle (IA), les mises à jour OTA (over-the-air) et les innovations logicielles prennent une place croissante dans l'industrie automobile mondiale. Mais la transition est freinée par les coûts, la complexité technique et un manque de confiance dans les systèmes critiques. C'est ce que révèle l'enquête sectorielle de Wards Intelligence en partenariat avec l'éditeurs de logiciels automobiles Sonatus.Sonatus, un éditeur de logiciels automobiles qui accélère la transition vers les véhicules définis par logiciel (SDV) ) grâce à l'intelligence artificielle (IA), dévoile les résultats de l'étude mondiale menée auprès de plus de 500 décideurs en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Intitulée « The State of Software-Defined Vehicles », elle explore les priorités technologiques de l'industrie automobile, avec un focus sur l'IA, les logiciels embarqués et leur potentiel futur.L'étude révèle un changement de perspective significatif : alors que la gestion des données et l'intégration des systèmes dominaient l'année dernière, l'IA et les capacités liées aux logiciels sont désormais au cœur des priorités de l'industrie automobile. Dans toutes les zones géographiques, les personnes interrogées citent les fonctions automobiles basées sur l'IA, les mises à jour OTA, le déploiement continu de logiciels (CI/CD) et la recertification automatisée des logiciels comme éléments clés de la mobilité future.Une autre conclusion de l'étude est la popularité croissante des solutions open source. Là où les systèmes propriétaires dominaient auparavant, les solutions basées sur Linux gagnent la confiance des utilisateurs.L'IA suscite un fort engouement à l'échelle mondiale, en particulier dans des domaines tels que les systèmes d' aide à la conduite (ADAS), la conduite automatisée , la maintenance prédictive et l'optimisation des performances La France se distingue par une adoption équilibrée de l'IA : 59 % des décideurs prévoient un déploiement des fonctions ADAS d'ici 2029, comme en Allemagne. Mais elle va plus loin : 41 % placent les applications IA hors conduite (infodivertissement, confort...) comme priorité technologique – au-dessus de la moyenne mondiale. Et 81 % estiment que l'IA jouera un rôle majeur dans les processus internes dès 2028, contre 55 % en Allemagne.Avec 85 % des répondants français ayant déjà mis en œuvre les mises à jour OTA, la France fait figure de pionnière en Europe. En Allemagne, seuls 56 % des répondants les ont adoptées, privilégiant d'autres priorités comme le CI/CD ou la standardisation logicielle.Cette divergence stratégique reflète deux approches différentes : la France mise sur l'agilité opérationnelle et l'amélioration continue de l'expérience utilisateur, tandis que l'Allemagne privilégie l'architecture logicielle robuste et la pérennité des plateformes, en particulier à travers les architectures zonales et cross-domaines prévues à grande échelle d'ici 2030.On note que les mises à jour OTA ne sont pas encore généralisées dans tous les systèmes automobiles. Seuls 21 % des personnes interrogées déclarent que les mises à jour OTA seraient utilisées pour améliorer les capacités des véhicules, même si 43 % supplémentaires (soit 64 % au total) s'attendent à un déploiement plus large d'ici 2026-2027.Les architectures des véhicules évoluent pour prendre en charge des plateformes évolutives et centrées sur les logiciels. En France, la stratégie SDV s'appuie sur des architectures souples, compatibles avec les plateformes en circulation. 44 % privilégient les architectures par domaines, 42 % optent pour des modèles distribués ou zonaux hybrides, alliant centralisation et adaptabilité.Cette diversité reflète une volonté d'assurer une transition fluide vers le SDV, en intégrant les innovations sans perturber les chaînes de production ni alourdir les coûts et en respectant les contraintes économiques et réglementaires du marché français.L'adoption globale des technologies matérielles et réseau commencera par les réseaux backbone embarqués à haut débit, qui seront plus répandus en 2027, puis par le matériel consolidé exécutant plusieurs charges de travail avec abstraction vers 2028. La normalisation des plateformes automobiles devrait intervenir vers 2029, avec une transition vers une architecture zonale à partir de 2030. Les variantes de l'architecture zonale devraient être majoritaires pendant cette période.Malgré une dynamique clairement engagée vers les véhicules définis par logiciel, les acteurs français identifient plusieurs obstacles majeurs à une adoption à grande échelle. La complexité logicielle (31 %), la maîtrise des coûts (31 %), la réglementation (27 %) et la gestion des données (29 %) font partie des principales préoccupations des acteurs français.Par ailleurs, bien que la France accuse moins de retard que d'autres marchés sur les technologies SDV, la transformation organisationnelle demeure un enjeu stratégique à moyen et long terme. Il s'agit notamment d'adopter des structures plus collaboratives, capables de réunir ingénierie, logiciel et expérience client autour d'une vision produit unifiée.: enquête réalisée par Wards IntelligenceCette enquête a été réalisée en ligne par Wards Intelligence en mars 2025. L'étude est basée sur un échantillon de 559 participants, répartis de manière égale entre la Chine, le Japon, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada). Cette répartition garantit à la fois la pertinence statistique et une forte représentation régionale. 76 % des personnes interrogées sont directement impliquées dans la production automobile.Photo photographie-en-accelere-des-lumieres-bleues-373543 de Pixabay sur Pexels