L'intelligence artificielle ChatGPT est capable de restituer une quantité impressionnante de données

L'intelligence artificielle ChatGPT s'intègre dans les dernières Peugeot

L', développée par OpenAI, est une technologie qui a faitChatGPT est capable deet de suivre une conversation en voiture Vous arrivez dans une ville, vous pouvez demander à ChatGPT de vous indiquer quels sont les monuments à visiter, de vous raconter l'histoire des lieux ou encore de vous guider vers l'un des monuments en utilisant le système de navigation de la voiture.Et ChatGPT peut faire bien davantage que répondre à des questions.L'intelligence artificielle ChatGPT est capable d'organiser en quelques secondes un quiz thématique pour occuper des enfants qui s'ennuient lors d'un long voyage en voiture. Peugeot introduit ChatGPT dans le i-Cockpit de tous ses modèles de dernière génération équipés d'une navigation connectée. Sont éligibles : Nouvelle 208 , Nouveau 2008 , Nouvelle 308 , Nouvelle 308 SW , Nouvelle 408 , Nouvelle 508 , Nouvelle 508 SW , Nouveau E-3008, Nouveau E-Rifter, Nouveau E-Traveller, Nouveau E-Partner, Nouveau E-Expert et le Nouveau E-5008.L'interaction avec ChatGPT se fait de façon naturelleIl suffit de dire « ok Peugeot » et de formuler sa demande pour que ChatGPT entre en action.L'expérience de la commande vocale basée sur l'intelligence artificielle ChatGPT est plus interactive, plus fluide et plus intuitive.L'introduction de l'intelligence artificielle générative dans les véhicules Peugeot est l'objet d'une phase pilote permettant d'activer le système et d'en bénéficier gratuitement pour une période de 6 mois.A l'issue de cette phase, Peugeot prendra en compte les retours des utilisateurs en vue de déployer ChatGPT auprès de l'ensemble des possesseurs de véhicules connectés éligibles de marque Peugeot.La technologie utilise la puissance de l'intelligence artificielle générative incluant les technologies de la plateforme Chat AI de SoundHound. La version 3.5 de ChatGPT utilise des données remontant à janvier 2022 au plus tard. Elle n'a aucune connaissance des événements et des données postérieurs à cette date.