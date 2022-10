La mise à jour logicielle à distance « Over the Air » BMW apporte diverses améliorations

La dernière mise à jour logicielle à distance BMW « over the air » pour les véhicules équipés du système d'exploitation BMW OS 8.0 concerne 3,8 millions de véhicules.



Depuis 2019, BMW est en mesure de modifier à distance chaque ligne de code de programmation des logiciels des véhicules.



Grâce à une architecture logicielle qui a été progressivement affinée au cours des 15 dernières années, BMW installe un logiciel sur toutes les unités de commande du réseau de bord du véhicule en 20 minutes environ.



Les mises à jour comprennent à la fois des améliorations et des extensions des fonctions d'infodivertissement, de conduite, de système de conduite, d'assistance au conducteur, de confort et de sécurité.



Les principaux éléments de la mise à jour logicielle à distance BMW 07-22:



1. Améliorations de la planification d'itinéraire 100% électrique (pour les BMW iX et i4 produites avant juillet 2022).



Dès que la destination a été saisie, un itinéraire optimisé pour la recharge est calculé si l'autonomie actuelle du véhicule ne suffit pas pour atteindre la destination. D'autres améliorations ont été apportées à l'algorithme de calcul utilisé ici et à la vitesse de calcul des itinéraires optimisés pour la recharge. Des informations supplémentaires sur les arrêts de charge ont été ajoutées dans le résumé de l'itinéraire, telles que l'état de charge estimé à l'arrivée, le temps de recharge recommandé et l'état de charge cible pour la suite du trajet. Les données sont traitées en direct pendant le trajet, ce qui permet d'ajouter automatiquement de nouvelles stations de recharge à l'itinéraire si l'une des stations initialement prévues pour les arrêts de recharge n'est plus disponible. Le conducteur se voit également proposer des itinéraires de recharge alternatifs, le cas échéant. Par défaut, le système est configuré pour que le véhicule atteigne sa destination finale et les stations de recharge avec un niveau de charge d'au moins 10 %. Les clients peuvent désormais ajuster la taille de cette valeur, si nécessaire.



2. Nouvelles fonctionnalités pour le BMW Personal Assistant (pour tous les modèles avec l'OS 8.0 produits avant juillet 2022).



3. Intégration d'Amazon Alexa dans l'OS 8.0 de BMW (pour tous les modèles équipés de l'OS 8.0 produits avant juillet 2022).



L'intégration d'Amazon Alexa permet d'utiliser l'assistant vocal d'Amazon dans la voiture exactement de la même manière qu'à la maison. Il est ainsi encore plus facile d'éditer des listes, d'accéder aux dernières actualités ou d'écouter de la musique. Les utilisateurs sont également en mesure de contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles depuis la voiture. Amazon Alexa peut être installé dans la voiture en quelques étapes seulement à l'aide de l'application My BMW.



4. Modes "Expressive" et "Relax" (pour les BMW iX et BMW Série 2 Active Tourer produites avant juillet 2022)



5. Intégration du ConnectedDrive Store pour l'ajout de fonctions à distance (pour les BMW iX et BMW Série 2 Active Tourer produites avant juillet 2022).



6. Améliorations apportées à BMW ID et l'app My BMW (pour tous les modèles équipés de l'OS 8.0 produits avant juillet 2022).



7. Fonction d'avertissement de sortie (pour les BMW iX et BMW Série 2 Active Tourer produites avant juillet 2022).



8. Assistant de maintien de voie avec intervention de freinage (pour les BMW iX et BMW Série 2 Active Tourer produites avant juillet 2022).



La dernière mise à jour logicielle à distance étend les capacités de l'avertisseur de risque de collision avant avec intervention de freinage sur les BMW iX et BMW Série 2 Active Tourer produites avant juillet 2022. Le système peut désormais également réagir aux véhicules venant en sens inverse, par exemple en tournant, et identifier la fin d'une file de circulation. Cette fonction permet d'éviter les collisions. Le système est capable de détecter à la fois les véhicules venant en sens inverse et la fin d'une file d'attente et peut soit empêcher complètement une collision, soit réduire considérablement la vitesse d'impact dans une situation critique.



9. Affichage de l'heure QLOCKTWO pour les modèles équipés de l'OS 8.0.



10. Améliorations apportées à l'assistant de maintien de voie sur les modèles équipés de l'OS 7.0.



Un signal d'avertissement est émis si l'assistant de maintien de voie doit intervenir à plusieurs reprises dans la conduite. Si le système effectue trois autres interventions sur la conduite dans les trois minutes qui suivent, le signal d'avertissement retentira pendant dix secondes supplémentaires à chaque nouvelle intervention sur la conduite. Le signal d'avertissement est réinitialisé à sa durée initiale en réponse à l'activité du conducteur (disponible uniquement pour les modèles équipés de l'assistant de maintien de voie).



L'intervention de l'assistant de maintien de voie dans la conduite lorsque le véhicule quitte sa voie est également plus fluide, car la durée de l'action sur la direction et la force appliquée sont mieux adaptées à la situation de conduite spécifique. Plus le véhicule dévie lentement de sa voie, plus il est ramené en douceur dans celle-ci.



Pour que le véhicule retrouve plus rapidement une position optimale sur la route, sa trajectoire est corrigée lorsqu'il se trouve à proximité des marquages de voie et non plus après les avoir franchis, comme c'était le cas auparavant.



La mise à jour logicielle à distance est disponible pour plus de 30 modèles BMW équipés des OS 7.0 et 8.0.



La disponibilité et le contenu des mises à jour logicielles à distance dépendent du pays, du modèle, de l'équipement et de la version logicielle installée.