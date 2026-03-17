Le moteur essence Peugeot Turbo 100 adopte une chaîne de distribution

Alors que les voitures neuves
à motorisations thermiques seront interdites à la vente sur le marché européen à compter de 2030, Peugeot
présente un nouveau moteur essence Turbo 100
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Électriques, hybrides ou thermiques, quels que soient leur type et leur puissance, les motorisations sont au cœur du plaisir de conduite d'une voiture
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Les ingénieurs de la marque Peugeot ont conçu un nouveau moteur essence turbocompressé, le Turbo 100, qui porte les sensations et les performances
à un niveau supérieur tout en offrant une efficacité et une fiabilité supérieures au moteur 1.2 litre PureTec à courroie de distribution remplacé.
Le Turbo 100 est un moteur de troisième génération, intégrant 70 % de composants nouveaux en valeur. Cela inclut des éléments clés tels que la chaîne de distribution, le turbocompresseur, le système d'injection, les pistons, le bloc-cylindres, et bien d'autres encore.
Le moteur Turbo 100 sera monté sur la Peugeot 208
à partir de mars 2026, puis sur la Peugeot 2008
à partir de mai 2026.Puissance
Le moteur Turbo 100 est un bloc 3 cylindres de 1 199 cm³ délivrant une puissance maximale de 101 ch (74 kW) à 5 500
tr/min et offrant un couple maximal de 205 Nm à partir de 1 750 tr/min.
Le turbocompresseur à géométrie variable optimise la réponse du moteur à bas régime, facilitant la conduite en milieu urbain et les manœuvres de dépassement.Efficacité optimisée
La maîtrise de la consommation
et des émissions du moteur Turbo 100 est assurée par un système d'injection directe haute pression (350 bar), l'introduction d'un système de calage des soupapes réduisant les frottements internes, ainsi que de nouvelles têtes de pistons et un fonctionnement selon le cycle Miller avec un taux de compression élevé, améliorant l'efficacité thermique de la combustion.Fiabilité renforcée
Le moteur Turbo 100 est équipé d'une chaîne de distribution offrant une durabilité supérieure.
Le bloc-moteur, les pistons et les segments sont également nouveaux et conçus pour contribuer à la robustesse globale ainsi qu'à une consommation d'huile maîtrisée.
Au cours de son développement, le moteur Turbo 100 a été soumis à des tests d'endurance exigeants dans des conditions extrêmes, avec plus de 30 000 heures sur bancs d'essai reproduisant toutes les situations de conduite. Les véhicules prototypes équipés du Turbo 100 ont totalisé plus de 3 millions de kilomètres, plusieurs d'entre eux dépassant les 200 000 kilomètres.Entretien réduit
Les modèles équipés du moteur Turbo 100 bénéficieront d'un programme d'entretien allégé, avec une seule révision tous les 2 ans ou 25 000 km (au lieu d'une révision tous les 1 an / 20 000 km), accompagnée d'un contrôle intermédiaire annuel.