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La motorisation hybride Volkswagen combine deux moteurs électriques et un moteur turbocompressé

La motorisation hybride Volkswagen combine deux moteurs électriques et un moteur turbocompressé

La motorisation hybride Volkswagen combine deux moteurs électriques et un moteur turbocompressé

La motorisation hybride Volkswagen combine deux moteurs électriques et un moteur turbocompressé

Volkswagen a développé une motorisation hybride qui allie conduite en mode électrique sur de courtes distances, efficience optimale et autonomie élevée.

La technologie devrait équiper les modèles Golf Hybrid et T-Roc Hybrid à partir du quatrième trimestre 2026.

La technologie hybride de Volkswagen n'a pas besoin de recharge externe pour rouler en mode électrique : le véhicule hybride consomme l'énergie récupérée lors de phases de décélération et l'énergie produite par le générateur couplé au moteur à essence turbocompressé.

Disponible dans deux niveaux de puissance, le système d'hybridation complète Volkswagen consomme moins de carburant que le système d'hybridation légère (mild hybrid).

La motorisation full hybrid (hybride complet) offre plusieurs avantages.

Elle permet de rouler plus longtemps en mode tout électrique qu'avec une hybridation légère, ce qui contribue à réduire les émissions de CO2, la consommation et la facture de carburant.

Elle coûte moins cher à l'achat qu'une motorisation hybride rechargeable et ne nécessite aucune infrastructure de recharge.

La technologie se positionne entre l'hybridation légère et les motorisations hybrides rechargeables.

Module hybride à deux moteurs électriques

Le groupe motopropulseur hybride entraîne le train avant. Le système est composé d'un module hybride, d'un moteur à essence turbocompressé (TSI) et d'une batterie lithium-ion. Le module hybride comprend une machine électrique qui entraîne les roues (fonctionnement en mode moteur), une deuxième machine électrique qui produit de l'électricité à partir de l'énergie mécanique (fonctionnement en mode générateur), un système électronique de puissance, un différentiel, une transmission mécanique à une vitesse et un embrayage multidisques à commande électronique, doté de sa propre unité de commande, qui permet de coupler et de découpler le moteur TSI de la chaîne cinématique. Un compresseur de climatisation électrique et un servofrein électrique sont montés à l'avant. La batterie haute tension à chimie NMC, spécialement conçue pour la motorisation hybride, offre une capacité brute de 1,6 kWh. La batterie est logée à l'arrière, sous le plancher sur les modèles hybrides (HEV) Golf et T-Roc.

Lors de la conception de son système d'hybridation, qui combine un moteur à essence turbocompressé (1.5 TSI evo2), deux moteurs électriques et une batterie haute tension, Volkswagen s'est attaché à trouver un équilibre optimal entre efficience, dynamique et confort. Le moteur électrique qui entraîne les roues supplée ou complète le moteur thermique dans toutes les situations de conduite qui requièrent un surcroît d'efficience.

Au démarrage, à faible vitesse et dans le trafic urbain, la Golf hybride (HEV) et le T-Roc hybride (HEV) roulent généralement en mode tout électrique, sans faire de bruit.

Trois modes de fonctionnement

Le système d'hybridation offre trois modes de fonctionnement, qui s'activent automatiquement en fonction de la situation de conduite :

- Mode électrique : à faible vitesse, l'entraînement des roues est assuré exclusivement par le moteur électrique. Le moteur TSI est à l'arrêt.
- Mode hybride série : combinaison moteur électrique et générateur entraîné par le moteur thermique. La voiture est entraînée par le moteur électrique. Le moteur TSI tourne, mais il est découplé de la chaîne cinématique. Il fonctionne en mode générateur dans une plage de rendement optimale afin de produire l'énergie pour alimenter le moteur électrique, ce qui permet d'augmenter l'autonomie électrique de la voiture.
- Mode hybride parallèle : combinaison moteur thermique et moteur électrique. Le moteur TSI devient le système d'entraînement principal à partir de 60 km/h environ, sur les routes de campagne et sur les grands axes routiers. Le moteur électrique soutient le moteur thermique lors des phases d'accélération en produisant un surcroît de puissance (boost).

Trois modes de conduite

Le conducteur a le choix entre trois modes de conduite: « Eco », « Comfort » et « Sport ».

En mode Eco, la puissance cumulée maximale du système est limitée à 70 % et la fonction Boost est désactivée pour réduire la consommation d'énergie.

Le mode Comfort ne réduit pas la puissance du système, et la fonction Boost est activée.

En mode Sport, le passage au mode hybride série est plus spontané, ce qui permet de délivrer plus rapidement la pleine puissance.

Eric Houguet, écrit le 27/04/2026

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