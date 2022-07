Une application de recharge de véhicules électriques entre particuliers

Le maillage desest clé pour le développement de laForce est de constater que lesse développent en France.Lors de déplacements, lFace à ce constat, Volkswagen France a souhaité contribuer à la démocratisation des solutions durables de mobilité électrique en France en lançantL»application Shargy de Volkswagen vise à créer une grande communauté de bornes de recharges électriques pour les particuliers.L»application ShargyTout particulier ayant installé une borne de recharge à son domicile ou disposant d»une prise domestique accessible peut proposer un point de recharge électrique sur l»application Shargy.Les professionnels du tourisme comme les hôtels et les restaurants peuvent trouver en Shargy une solution pour monétiser leurs bornes de recharge lorsque leurs clients ne les utilisent pas en journée ou pendant leurs heures de fermeture.Le propriétaire de la borne de recharge définit les caractéristiques de sa borne sur l»application :- Il définit les jours et les plages horaires auxquels sa borne est disponible.- Il peut proposer la facturation de sa borne à l»heure ou à la session de nuit, ce qui est une solution particulièrement pertinente pour les installations à domicile de puissance plus faible et représente une gestion simplifiée pour le propriétaire de la borne.- Le tarif est libre et évolutif pour prendre en compte la location de sa place de parking, par exemple. Shargy rappelle pour indication le prix moyen du KWh généralement constaté en France en fonction de la puissance déclarée de la borne.- Localise sur une carte les bornes disponibles à proximité et peut en consulter les caractéristiques- Réserve une borne directement dans l»application et confirme l»ensemble des détails directement avec le propriétaire au sein de la messagerie interne- Le paiement de la recharge se fait aussi directement au sein de l»applicationVolkswagen France ne facture aucune commission aux utilisateurs de Shargy durant la période de lancement.Pour les propriétaires de véhicules électriques, l»application Shargy permet un meilleur maillage et une facilité d»accès aux bornes privées. Les conducteurs de véhicules électriques sont sûrs que la borne fonctionne et sera disponible au moment nécessaire. Avec l»application Shargy, il n»est pas nécessaire d»utiliser un badge de l»un des multiples réseaux en France.Pour les propriétaires de bornes privées, Shargy est un moyen de monétiser l»installation de la borne de recharge privée et de participer à la communauté de mobilité électrique.