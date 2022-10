6 233 bornes publiques de recharge de véhicules électriques gratuites en France

Dans un contexte de, le tarif de la recharge des véhicules électriques peut être impacté.Aujourd'hui, il existe encore uneet sur le territoire européen.L'application Chargemap, spécialisée dans les services de localisation de solutions de recharge pour véhicules électriques et de paiement aux bornes,et plus de 23 000 bornes de recharge gratuites en Europe.Cela donne la possibilité aux conducteurs de véhicules électriques de recharger les batteries haute tension à moindre coût Il suffit d'ouvrir l'application Chargemap et de se rendre dans les filtres, puis d'activer le filtreL'application affiche les bornes de recharge de véhicules électriques gratuites autour d'une localisation ou sur un trajet. Il est possible d'étendre la recherche en filtrant également les bornes selon le type de prise, la puissance ou encore d'autres paramètres.Différentes possibilités s'offrent encore aux conducteurs de véhicules électriques. Ils peuvent profiter de la recharge gratuite sur les parkings de grandes enseignes de supermarchés tels que Lidl ou Carrefour, mais également chez Leroy Merlin.L'accès à la recharge gratuite des batteries haute tension de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les bornes de grandes enseignes est généralement réservé aux clients.Les conditions d'utilisation sont parfois indiquées sur les points de charge, à noter qu'il est d'usage de devoir, mais ce n'est pas systématique.Certains centres commerciaux, cinémas ou établissements du même type peuvent également proposer la recharge électrique gratuite à leur clientèle.Les concessionnaires automobiles , les hôtels et les restaurants mettent également des bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables gratuites à disposition de leurs clients. Comme pour les grandes surfaces alimentaires et de bricolage, les conditions d'accès et d'utilisation des bornes de recharge peuvent varier selon les établissements.Certaines villes faisant la promotion de l'électromobilité proposent encore des bornes de recharge gratuites. Ces bornes sont majoritairement installées sur les parkings publics et plus rarement en voirie. Le stationnement sur une place réservée à la recharge de véhicules électriques ou de véhicules hybrides rechargeables est souvent gratuit.L'application Chargemap permet de vérifier les informations d'accès aux bornes de recharge gratuites ainsi que les commentaires des autres usagers des bornes de recharge gratuites.: ChargemapImage par STIV abc de Pixabay