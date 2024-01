Recharger une voiture électrique sur une prise électrique domestique peut faire perdre jusqu'à 30 % d'énergie

Modèle électrique Perte constatée sur une prise 2,3 kW Perte constatée sur une borne 11 kW Renault Zoé 24,2 % 9,7 % Tesla Model 3 15,2 % 7,7 % Volkswagen ID3 13,6 % 9,0 % Fiat 500e 12,7 % 6,3 %

Les conducteurs dedisposent de plusieurs infrastructures de recharge pour alimenter la batterie de leur voiture électrique Ils ont notamment le choix entre les, les, leset lesLareprésente le moyenetà mettre en place pour recharger une voiture électrique.C'est aussi le moyen de recharged'un point de vue énergétique.L'étude conduite récemment par l'ADAC, la plus grande association d'automobilistes allemands, montre que la recharge de voitures électriques sur une prise domestiqueL'étude de l'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) a été réalisée sur: une Fiat 500e, une Renault Zoé , une Tesla Model 3 et une Volkswagen ID.3.L'association a mesuré les pertes d'énergie constatées lors de la recharge électrique sur une prise renforcée (courant alternatif monophasé de 2,3 kW) et sur une borne de recharge (11 kW en triphasé).Les experts de l'ADAC ont observéau cours du processus de recharge électrique. Cette perte d'énergie électrique varie selon les modèles de voitures électriques. Sur les 4 véhicules testés, elle est particulièrement importante sur laLa perte d'énergie électrique existe également lors d'une recharge électrique sur une, mais elle est moins marquée.Cette déperdition importante est causée par leLaau niveau du chargeur embarqué a besoin d'énergie.L'consomme de l'énergie électrique.C'est justement le fonctionnement de ces éléments qui entraîne la déperdition marquée lorsqu'on recharge la voiture électrique sur une prise électrique.Sur une prise électrique, le temps nécessaire pour recharger la batterie d'une voiture électrique augmente beaucoup, de même que l'énergie nécessaire pour alimenter les composants utilisés lors de la recharge.Lautilisé peut également favoriser la perte d'énergie.Constatant les très mauvais résultats de cette étude, l'ADAC invite les constructeurs automobiles à faire preuve de transparence sur ces pertes de charge et à améliorer la performance des chargeurs embarqués.La(2,3 kW) est disponible à un prix abordable et facile à installer. Toutefois, le temps de charge est long et le dispositif peu sécurisé s'il s'agit de prise domestique.La recharge d'une voiture électrique sur une prise électrique traditionnelle est possible, mais déconseillé en raison des risques de surchauffe. L'utilisation d'une prise domestique pour la recharge d'une voiture électrique doit rester très occasionnelle.Lapeut être adaptée pour les véhicules hybrides Sur les véhicules électriques, les pertes d'énergie sont importantes en raison de la durée de la recharge et cela peut vous coûter cher sur la facturation d'électricité.Laprésente une puissance de charge supérieure : 3,2 kW ou 7,2 kW en monophasé, ou bien 11 kW ou 22 kW en triphasé pour la recharge accélérée. Le véhicule électrique se recharge plus rapidement, limitant les pertes d'énergie observées pendant le processus.Laest uniquement disponible en extérieur, sur les stations de recharge.: Engie