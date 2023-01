Bonus écologique 2023: 5 000 euros pour un véhicule électrique de moins de 47 000 euros

Le malus écologique 2023 des voitures à moteurs thermiques finance le bonus des voitures électriques et les plans de soutien en faveur des sous-traitants de la filière automobile Lefait l»impasse sur le bonus écologique pour les véhicules à moteurs thermiques essence ou diesel et pour les véhicules hybrides auto -rechargeables et véhicules hybrides rechargeables.Le système de bonus écologique 2023 favorise exclusivement l'acquisition de, considérés comme étant les plus vertueux.À compter du 1er janvier 2023, le montant du bonus écologique 2023 s'élève à(avec un maximum de 27% du prix du véhicule électrique batterie incluse) pour les véhicules électriquesLes ménages, dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros, bénéficient de montants d'aide augmentés de 2 000 euros, soit une aide maximale depour l'acquisition d'une voiture électrique Lorsque la batterie est louée, le montant de la location est inclus dans le prix du véhicule électrique afin déterminer le montant maximum du bonus électrique.Le bonus spécifique au véhicule électrique est plafonné à 27% du prix du véhicule électrique batterie incluse.Lorsque la batterie est louée, le montant de la location est inclus dans le prix du véhicule électrique afin de déterminer le montant maximum du bonus électrique.Image by myshoun from Pixabay