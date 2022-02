Le Skoda Enyaq Coupé iV affiche des lignes athlétiques et sportives

Lese décline enLe Skoda Enyaq Coupé iV affiche destout en offrant un intérieur aux dimensions généreuses et un coffre de 570 litres.À partir du pilier B, laet se fond dans le hayon qui présente une ligne de fuite prononcée.Les lignes athlétiques de l'Enyaq Coupé iV sont accentuées par unLe grand toit panoramique en verre, qui est un équipement standard du coupé,et se fond dans la lunette arrière.Le toit en verre est plus fin que le toit complet, ce qui laisse beaucoup de place pour la tête des occupants de la voiture Le toit panoramique en verre laisse entrer davantage de lumière du jour dans l'habitacle, ce qui donne à la voiture une sensation plus aérée.Son revêtement contribue à garantir un climat agréable à l'intérieur de l'habitacle à tout moment.Tout comme l'Enyaq iV, la version coupé est disponible avec la, où les nervures verticales de la calandre Skoda sont éclairées par 131 LED, tandis qu'une bande lumineuse horizontale complète le look de la voiture.Tout comme pour le SUV Enyaq iV, l'intérieur du SUV coupé utilise des, traités de manière durable et recyclés.Les équipements de série comprennent un écran central d'infodivertissement de 13 pouces et le Digital Cockpit de 5,3 pouces, qui peut être complété par un affichage tête haute à réalité augmentée.Le SUV coupé électrique est disponible enLa puissance commence à(132 kW) avec l'Enyaq Coupé iV 60 à propulsion, qui est équipé d'une batterie de 62 kWh (net : 58 kWh).L'Enyaq Coupé iV 80 est également à propulsion arrière et produit(150 kW) grâce à sa batterie de 82 kWh (net : 77 kWh).En plus de cette plus grande batterie, les modèles Enyaq Coupé iV 80x et Enyaq Coupé RS iV sont dotés d'un deuxième moteur sur l'essieu avant, ce qui en fait des véhicules à traction intégrale.L'Enyaq Coupé iV 80x a une puissance système de(195 kW), tandis que l'Enyaq Coupé RS iV délivre pas moins de(220 kW) et un couple maximal de 460 Nm.Le pavillon fuyant de l'Enyaq Coupé iV conduit à un(Cx) de 0,234, amélioré par rapport à celui de l'Enyaq iV, qui contribue à l'efficacité de la voiture.La faible traînée a un impact significatif sur l'autonomie maximale du véhicule, qui atteint(chiffres provisoires en attente d'homologation WLTP) pour l'Enyaq Coupé iV 80.Grâce à sa capacité de charge rapide, le SUV coupé est adapté aux déplacements sur de longues distances.Équipé d'un crochet d'attelage, l'Enyaq Coupé iV peut tracter des remorques pesant jusqu'à 1 400 kg sur des pentes de 8%.