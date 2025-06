La Nissan Leaf électrique affiche un style fluide de crossover aérodynamique affûté

Laélectrique de nouvelle génération ouvre un nouveau chapitre de l'électrification chez Nissan avec un design de crossover aérodynamique affûté.Depuis son lancement en 2010, la Nissan Leaf s'est écoulée à près de 700 000 exemplaires à travers le monde, entrant dans l'histoire comme le premier véhicule compact électrique grand public.Quinze ans après, le modèle qui a lancé la mobilité électrique grand public lève les principaux freins à l'adoption du véhicule électrique et s'insère naturellement dans l'écosystème électrique.La Leaf affiche une autonomie maximale jusqu'à 604 km et une vitesse de charge accélérée permettant de récupérer jusqu'à 417 km d'autonomie en 30 minutes dans les conditions les plus favorables.Les premières livraisons interviendront à partir du printemps 2026.Conçue au Global Design Studio de Nissan à Atsugi, au Japon, la Leaf affiche une silhouette aérodynamique et un caractère affirmé. Avec un Cx de 0,25, son profil affûté optimise les flux d'air pour améliorer l'autonomie. Poignées de portes affleurantes, ligne de toit fluide, soubassements carénés et surfaces sculptées composent une silhouette moderne et fluide.Sept teintes extérieures sont proposées.Malgré un gabarit compact (4 mètres 35 de long), la Leaf offre un habitacle pensé le quotidien d'une famille moderne, que ce soit pour les trajets scolaires, les déplacements professionnels ou les vacances.Grâce à une architecture de coffre spécifique, la Leaf offre un volume de chargement de 437 litres (norme VDA). L'accès est facilité par un hayon électrique (selon les versions). Certaines finitions proposent des barres de toit compatibles avec des barres transversales accessoires.L'intérieur offre un environnement ergonomique, des lignes épurées, une bonne visibilité et un éclairage d'ambiance qui contribue au confort à bord. Les habillages intérieurs se déclinent en noir ou blanc, avec des touches de violet.La Leaf de nouvelle génération propose deux configurations de motorisation:130 kW de puissance maximale avec un couple maximal de 345 Nm160 kW de puissance maximale avec un couple maximal de 355 NmLa Leaf 130 kW accélère de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes avec une vitesse maximale de 160 km/hLa Leaf 160 kW accélère de 0 à 100 km/h en 7,6 secondes avec une vitesse maximale de 160 km/hLa Leaf de nouvelle génération propose deux configurations de batterie:- Standard: Capacité utile 52 kWh Autonomie WLTP Jusqu'à 436 km (donnée provisoire, homologation en cours)- Étendue: Capacité utile 75 kWh Autonomie WLTP Jusqu'à 604 km (donnée provisoire, homologation en cours)La Leaf est équipée d'un chargeur AC de 7,4kW (chargeur de 11 kW en option).Le système de gestion thermique de la batterie permet une recharge rapide et homogène quelles que soient les conditions climatiques. Il fonctionne de concert avec le planificateur d'itinéraire intégré via Google Maps, qui prépare automatiquement la batterie à la température optimale à l'approche d'une borne rapide, optimisant ainsi la vitesse de la recharge.Compatible avec la recharge rapide en courant continu jusqu'à 150 kW (Puissance maximale charge rapide D): batterie 52 kWh 105 kW / batterie 75 kWh 150 kW), la Leaf peut récupérer jusqu'à 417 km d'autonomie (donnée provisoire, homologation en cours) en 30 minutes (Type de recharge DC CCS 2) avec une batterie 75 kWh (recharge de 20% à 80%). Sur autoroute, elle offre plus de 330 km d'autonomie à une vitesse de 130 km/h, soit 190 km avec une batterie maintenue entre 20 et 80% de capacité entre deux recharges.Grâce à la fonction Vehicle-to-Load (V2L), la Leaf est en mesure d'alimenter des appareils électriques externes (éclairages, réchaud, bouilloire, etc.) lors d'activités en plein air. À l'aide d'un adaptateur (disponible en accessoire), il est possible de bénéficier d'une puissance allant jusqu'à 3,6 kW.Compatible avec la technologie Vehicle-to-Grid (V2G), la Nissan Leaf pourra à l'avenir restituer l'énergie stockée vers le réseau électrique.La Leaf repose sur la plateforme modulaire CMF-EV partagée avec la Nissan Ariya et le Renault Scenic Le crossover compact Nissan repose sur un train avant MacPherson et un essieu arrière multibras.La plateforme a été conçue pour garantir un comportement rassurant, tandis que le confort de suspension contribue à des trajets confortables.Les technologies embarquées comprennent :ProPILOT Assist avec Navi-link : anticipe les virages et adapte la vitesse aux limitations de vitesse pour la conduite sur autoroutee-Pedal Step avec récupération d'énergie ajustable, pilotée par palettes ou automatiquement via le système Intelligent Distance Control qui permet d'ajuster la régénération en fonction de la circulationVue panoramique 3D à 8 caméras, avec visualisation en temps réel de l'environnement proche pour les manœuvres complexesVue « Invisible hood » (capot invisible) et vue de face grand angle pour une meilleure visibilité aux intersectionsSécurité active de série : régulateur de vitesse intelligent, maintien de voie, système de surveillance du conducteurLa Leaf met à disposition un éventail de fonctionnalités:Google built-in : navigation via Google Maps, commandes vocales avec Google Assistant, et accès au Play Store sur les deux écrans 14,3 poucesCommande vocale mains libres pour la navigation, la climatisation ou les médias, avec synchronisation des applis et services personnelsL'application de connectivité (NissanConnect Services) donne accès à distance à la recharge, au pré-conditionnement de l'habitacle et à la planification de trajetsSystème audio Bose Personal Plus avec haut-parleur intégré dans l'appuie-tête conducteur, pour les annonces de navigation ou les appels, sans interrompre la musique pour les passagersAvec des mises à jour régulières « over-the-air » et un identifiant unique Nissan ID entre le système d'infodivertissement du véhicule et les plateformes mobiles, la Leaf est prête pour l'avenir à sa sortie d'usine.PRODUITE A SUNDERLAND AU ROYAUME-UNILa nouvelle Leaf sera assemblée à Sunderland, au Royaume-Uni. L'usine Nissan s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement de batteries localisée.