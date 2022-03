Le Volkswagen ID. Buzz transfère le design du T1 dans l’ère de l’électromobilité

présente l'Letransfère le design du Volkswagen T1 dans l'ère de l'électromobilité.La longueur totale compacte deest compensée par unLa versionoffre suffisamment d' espace pour(jusqu'à 1 121 litres de volume).Lorsque la seconde rangée de sièges est rabattue, le volume du coffre passe à 2 205 litres.Comme sur le premier Combi T1,Les formes marquées sont associées à une aérodynamique optimisée : le cw de l'ID. Buzz est de 0,285. Cela permet de réduire la consommation énergétique et d'augmenter l'autonomie.À l'intérieur de l'ID. Buzz, les principales tendances automobiles de notre époque ont été réunies pour former une gamme de minibus évolutive et polyvalente : l'électromobilité, la mise en réseau intelligente des systèmes d'assistance et d'information et les mises à jour « Over-the-air » du logiciel.L'ID. Buzz est la première gamme de minibus à être produite et livrée avec un bilan carbone neutre.L'ID. Buzz sera commercialisé avec une(contenu énergétique brut : 82 kWh).La batterie haute tension alimente unqui entraîne l'essieu arrière.La(CA) est deLaavec un connecteur CCS sur une borne de recharge rapide en CC (courant continu), la batterie est ainsi rechargée de 5 à 80 % en 30 minutes environ.Comme tous les modèles de la famille ID. électrique de Volkswagen, l'ID. Buzz se base d'un point de vue technique également sur laLe modèle ID. Buzz sera produit par Volkswagen dans l'usine de Hanovre. La production de l'ID. Buzz atteint dans certaines parties un degré d'automatisation allant jusqu'à 90 %.Une majorité des modules de propulsion électriques de l'ID. Buzz livrés est également fabriquée en Allemagne par la division autonome Volkswagen Group Components. Les modules sont élaborés dans les usines de composants de Cassel, Brunswick, Salzgitter et Hanovre. Parmi ceux-ci notamment, le moteur électrique, le système de batterie et les essieux.Le minibus électrique Volkswagen ID. Buzz sera commercialisé à l'automne 2022.À moyen terme, une configuration à six et sept places et une déclinaison avec empattement allongé viendront enrichir la gamme.