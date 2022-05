Ferrari SP48 Unica: une berlinette sportive deux places unique dérivée de la F8 Tributo

Laest uneéquipée due la F8 Tributo.Imaginée pour le compte d'un, la SP48 Unica est une berlinette sportive deux placesConçue sur mesure selon les spécifications particulières d'un client par le Styling Centre de Ferrari, la Ferrari SP48 Unica se distingue du modèle original par ses lignes tendues, sa posture agressive et son profil avant en forme de flèche.Les phares ont été redessinés et les prises d'air des freins déplacées.Les concepteurs du Styling Centre de Ferrari et les ingénieurs de Maranello ont redessiné entièrement la calandre et les prises d'air du moteur grâce à l'utilisation intensive de techniques de modélisation paramétrique procédurale et de prototypage en 3D (fabrication additive). Ce processus de production a permis d'obtenir des grilles 3D qui semblent sculptées dans un volume solide.Les solutions graphiques adoptées sur la carrosserie dialoguent directement avec les grilles et influencent le design de la SP48 Unica. La transition entre le noir (qui comprend les vitres, le toit et le capot moteur) et la couleur de la carrosserie est nette. L'effet pare-soleil à l'avant est accentué par la réduction de la taille des vitres latérales et l'élimination de la lunette arrière.La vue en plan met l'accent sur la section centrale du toit, qui comprend une représentation graphique des prises d'air situées dans la partie arrière du capot moteur en fibre de carbone, avant l'aile arrière.La conception thermo-fluido-dynamique de la SP48 Unica a été affinée et perfectionnée qu'elle réponde à toutes les exigences de refroidissement, tout en offrant un équilibre aérodynamique différent.Les plus grands changements par rapport au style de la F8 Tributo originale sont les prises d'air pour les flux de refroidissement du moteur sur le pare-chocs avant et sous le spoiler arrière. Chacune d'entre elles est dotée d'une grille procédurale profonde, dont chaque section est inclinée de manière pour maximiser la quantité d'air passant à travers. La configuration de la voiture a également permis aux ingénieurs du cheval cabré de placer une admission de refroidisseur juste derrière les vitres latérales.Le porte-à faux arrière plus long réduit l'aspiration du toit, ce qui augmente la déportance arrière.L'habitacle conserve l'identité technique de la F8 Tributo à l'exception de la lunette arrière.Un travail de développement spécifique a été consacré à l'obtention d'une combinaison de couleurs et de garnitures pour refléter la personnalité agressive de la SP48 Unica.Un Alcantara noir spécialement développé, perforé au laser, est utilisé sur les sièges et la plupart des garnitures de l'habitacle, sous lequel on peut apercevoir un tissu iridescent orange rougeâtre assorti à la couleur extérieure. Son motif reprend le motif hexagonal des grilles et la livrée procédurale du toit.Dans le cockpit de la SP48 Unica, l'oeil est iattiré par les couvertures de seuil polies avec le même motif hexagonal estampé au laser.La fibre de carbone mate imprègne le cockpit d'un sentiment d'exclusivité et est complétée par les accents du Grigio Canna di Fucile (gris métal).La Ferrari SP48 Unica one-off met habilement en valeur son âme de la course et sa vocation pour la vitesse.