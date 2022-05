Le Land Rover Defender 130 embarque trois rangées de sièges

Le Land Rover Defender 130 propose un espace habitable arrière majoré sur trois rangées de sièges

Les'allonge pour accueillir jusqu'à huit passagers dans un espace intérieur plus logeable (Longueur: 5 358 mm, Largeur: 2 008 mm rétroviseurs repliés, Hauteur: 1 970 mm, Empattement: 3022 mm).Le Land Rover Defender 130 bénéficie d'unet dedisposés en 2 plus 3 plus 3 qui ne diminuent en rien les capacités en tout-terrain du Defender.Les passagers des deuxième et troisième rangs bénéficient deL'accès à la troisième rangée est facilité par lesLa troisième rangée de sièges est suffisamment large pour trois adultes, la silhouette du Defender assurant uneau-dessus des trois rangées.Les passagers de la troisième rangée disposent de sièges chauffants, d'accoudoirs rembourrés, de rangements et de prises USB-C pour recharger des appareils mobiles durant le trajet.Pour les familles, les sièges extérieurs des deuxième et troisième rangées ainsi que le siège passager avant, sont équipés de fixations de siège d'enfant Isofix.Pour maintenir le design arrière caractéristique du Defender, les ingénieurs de Land Rover ont conçu un subtil relèvement en poupe de bateau qui augmente les capacités en tout-terrain en offrant un angle de fuite de 28,5 degrés.Le pourtour des feux arrière à LEDs prolonge les trois lignes distinctes qui définissent le profil latéral du Defender en s'élevant vers l'arrière.La silhouette du Defender 130 s'allonge de 340 mm à l'arrière avec un espace de chargement modulable maximal deen version cinq places avec la deuxième rangée de sièges repliée.À l'intérieur, des solutions de rangement et de commodité s'offrent à chacun des passagers, aux trois rangées de sièges.Le Defender 130 offre un espace de chargement delitres avec les sièges du troisième rang en place. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ils s'effacent pour libérer une grande zone de chargement. Cette rangée de sièges est divisée pour plus de commodité en “tiers” inégaux, 40:20:40.Depuis le hayon, des boutons permettent d'abaisser simplement la suspension pneumatique électronique du Defender pour faciliter le chargement.Le Defender 130 est disponible avec un choix de motorisations électrifiées, qui comprend les six-cylindres essence à hybridation légère P400 Ingenium, et les six-cylindres diesel D300 Ingenium.La technologie d'hybridation légère (Mild-Hybrid Electric Vehicle : MHEV) épaule les six-cylindres Ingenium de Land Rover, fournissant une vitalité instantanée ainsi qu'une sobriété améliorée. Elle utilise un alterno-démarreur 48 volts (Belt-integrated Starter Generator : BiSG) qui récupère l'énergie perdue au moment de la décélération et du freinage, afin de la stocker et de l'utiliser plus tard durant le voyage, ce qui rend aussi le fonctionnement du système stop & start plus rapide et plus économe.Leest animé par un moteur 3.0 litres six-cylindres, MHEV, délivrant une puissance de 400 chevaux et 550 Nm de couple de 2 000 à 5 000 tr/mn. Le P400 à moteur six-cylindres Ingenium de 3.0 litres accélère de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes.Leest animé par un moteur 300 litres six-cylindres, MHEV, délivrant une puissance de 300 chevaux et 650 Nm de couple à 1 500 à 2 500 tr/mn. Le moteurs Diesel Ingenium du D300 prodigue un couple amélioré ainsi qu'une accélération de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes.Le Defender 130 est équipé de série de la(iAWD) de Land Rover et d'uneLa technologie iAWD gère la puissance du moteur et la distribue entre les essieux avant et arrière, en optimisant l'efficacité sur route et la capacité tout-terrain lorsque c'est nécessaire.Chaque Defender 130 est équipé d'uneet dude Land Rover, pour des capacités en tout-terrain optimisées.La capacité de franchissement du Defender est gérée par le système Terrain Response de Land Rover, qui permet d'ajuster les éléments de conduite à n'importe quel terrain via l'écran Pivi Pro.La suspension pneumatique électronique autorise jusqu'à 430 mm de débattement, avec 71,5 mm de relèvement supplémentaire à l'avant et 73,5 mm à l'arrière, améliorant la garde au sol en tout-terrain pour franchir les obstacles et permettre au Defender 130 de franchir des gués jusqu'à 90 cm de profondeur.L'association de dispositifs sophistiqués assure une marche confortable et sans effort sur les surfaces inégales.À la base des capacités tout-terrain du Defender 130, l'architecture monocoque D7x de Land Rover, qui fait largement appel à l'aluminium. Avec une rigidité en torsion de 25 kNm/degré, le Defender 130 est trois fois plus rigide que les modèles traditionnels à châssis séparé et fait valoir les atouts de sa suspension pneumatique à quatre roues indépendantes, sa boîte de transfert à deux vitesses et sa transmission intégrale pilotée Intelligent All-Wheel Drive.Le Defender 130 offre uneLe Defender 130 est équipé de série d'un écran Pivi Pro tactile de 11,4 pouces. Le Defender 130 peut identifier et se diriger vers n'importe quelle zone de 3 m² sur la planète, sans avoir besoin de signal téléphonique, en utilisant la Navigation what3words du système d'info divertissement Pivi ProLes larges vitres offrent une excellente visibilité depuis les trois rangs de sièges.Toutes les versions du Defender 130 sont équipées d'un toit ouvrant panoramique de série.Un second toit, également présent sur tous les Defender 130, s'ouvre au-dessus de la troisième rangée.Les passagers du véhicule tout-terrain bénéficient d'un air plus pur grâce au dispositif Cabin Air Purification Plus en série.