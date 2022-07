Le pick-up Volkswagen Amarok joue la carte de la polyvalence et de l’équilibre

Le pick-up polyvalentde deuxième génération est devenu plus grand, plus puissant, plus athlétique et plus charismatique.Le pick-up polyvalent Volkswagen a été imaginé et conçu en Allemagne et en Australie.En vue latérale, les passages de roues légèrement arrondis surplombent des jantes en alliage léger pouvant aller jusqu'à 21 pouces.Une bordure en plastique sépare les jantes du reste des ailes, ce qui souligne davantage l'impression de puissance qui se dégage du pick-up.Avec ses, l'Amarok de deuxième génération affiche 96 mm de plus que son prédécesseur.L'a également été revu à la hausse, gagnant 173 mm.Le modèle de deuxième génération offre davantage d'espace, notamment aux passagers arrière dans la version double cabine.L'intègre des. Les différents écrans disponibles comprennent des instruments numériques 8,0 pouces (« Digital Cockpit ») sur les versions de base et 12,0 pouces à partir de la version « Style » ainsi qu'un écran tactile format tablette (10,0 pouces sur les versions de base, 12,0 pouces de série à partir de la version « Style ») pour le système d'infodivertissement.Le Volkswagen Amarok est doté d'unLe contrôle du volume du système dinfodivertissement et la configuration des paramètres de la transmission intégrale s'effectuent à l'aide de commandes analogiques.Le conducteur et le passager avant bénéficient de sièges ergonomiques avec réglage électrique multipoints sur les versions plus sophistiquées.En déclinaison DoubleCab, les passagers arrière (jusqu'à trois adultes) disposent d'un espace généreux.En version Style, les sièges sont proposés de série avec un revêtement ArtVelours.L'empattement ayant été plus allongé que la longueur totale, le porte-à-faux de la voiture est réduit.Le comportement sur piste est amélioré grâce à l'optimisation des angles d'approche.Le comportement tout-terrain de l'Amarok est amélioré sur les terrains humides grâce à une profondeur guéable de 800 mm.Que ce soit dans la version double cabine ou cabine simple, la surface de chargement située entre les deux passages de roue arrière est assez large pour accueillir une palette normalisée Europe placée de côté.La version cabine simple peut accueillir deux palettes placées de côté. L'arrimage du chargement s'effectue à l'aide des œillets disposés sur la surface de chargement, dont chacun peut supporter jusqu'à 500 kg de charge.La charge utile maximale atteintL'espace de chargement peut également être sécurisé à l'aide d'un volant roulant électrique qui peut être ouvert ou fermé à partir du Cargobox, à partir de l'habitacle ou encore à distance à l'aide de la clé du véhicule.L'Amarok est proposé avecadaptés aux différents marchés nationaux délivrant une puissance allant de 150 à 302 ch (quatre motorisations diesel turbo TDI (2.0 litres TDI quatre cylindres 150 ch, 2.0 litres TDI quatre cylindres 170 ch, 2.0 litres TDI quatre cylindres biturbo 204 ch et 2.0 litres TDI quatre cylindres biturbo 209 ch, 3.0 litres V6 TDI 241 ch, 3.0 litres V6 TDI 250 ch) et une motorisation essence turbo TSI (2.3 litres développant 302 ch).À partir de 209 ch de puissance, toutes les déclinaisons de l'Amarok sont dotées d»une boîte de vitesses automatique à 10 rapports avec commutation électronique (shift by wire). Sont également prévus une boîte automatique à 6 rapports et une boîte manuelle à 6 ou 5 rapports en fonction des motorisations.Dans de nombreux pays, l'Amarok est doté de série d'une transmission intégrale 4Motion.Deux versions dusont proposées en fonction des régions et des motorisations : l'une avec transmission intégrale temporaire activable selon la situation de conduite, et l'autre avec transmission intégrale permanente. Cette transmission intégrale permet à l'Amarok de conserver une tenue de route parfaite sur tous les terrains et de tracter jusqu'à 3,5 tonnes en fonction de la motorisation.Plusieurs profils de conduite différents, ou Drive Modes viennent en aide au conducteur dans toute une série de situations comme la conduite sur une surface glissante ou sur une piste exigeante.Desrendent le pilotage de l'Amarok plus simple. Le pick-up est doté de plus d'une vingtaine de ces systèmes, parmi lesquels un régulateur de vitesse adaptatif ACC plus ou des feux matriciels à LED IQ .Light.Volkswagen a vendu plus de 830 000 exemplaires de la première génération d'Amarok en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Asie du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.L'Amarok est destiné aux marchés australien et néo-zélandais, mais aussi à des pays d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient et d'Europe.Fabriqué en Afrique du Sud, le pick-up Volkswagen Amarok sera lancé d'ici la fin de l»année 2022 dans les premiers pays concernés.L'Amarok est proposé en deux versions, l'une avec quatre portes et double cabine (DoubleCab), l'autre avec deux portes et cabine simple (SingleCab).