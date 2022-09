Le crossover familial Nissan X-Trail affiche un design moderne musclé

La quatrième génération du crossover familialaffiche unqui donne un sentiment de robustesse.Pour cette nouvelle itération, la Nissan X-Trail est resté fidèle à son: design musclé, polyvalence et transmission intégrale.Le style extérieur s'appuie sur des éléments de design propres à Nissan tels que leet laL'aspect robuste est souligné par desLe combiné feux de jour/clignotants est intégré le long du capot.L'du X-Trail repose sur des déflecteurs « 3D » situés dans le carénage avant inférieur, un obturateur de calandre actif pour contrôler le flux d'air dans le compartiment moteur, la forme spécifique du montant A, un soubassement caréné pour gérer le flux d'air sous le véhicule et la génération d'un "rideau d'air" qui dirige avec précision le flux de l'avant vers les flancs du X-Trail.Le X-Trail sera disponible en neuf couleurs unies de carrosserie et cinq combinaisons bicolores.Le X-Trail embarque lade la marque, offrant la sensation d'une conduite électrique sans avoir besoin de recharger la batterie, le toutLa motorisation e-Power du X-Trail est composée d'une batterie à haut rendement, d'un moteur essence turbocompressé à taux de compression variable de 1.5 litre, d'un générateur, d'un onduleur et d'un moteur électrique de 204 ch (150 kW) situé à l'avant. La spécificité de ce système est que la puissance transmise aux roues provient uniquement du moteur électrique, ce qui se traduit par une réponse instantanée et linéaire à l'accélérateur.L'originalité de la motorisation e-Power est que le moteur essence est utilisé uniquement pour produire de l'électricité, tandis queLe bloc essence, ce qui garantit une efficience supérieure en milieu urbain par rapport à une motorisation thermique classique.Grâce à cette traction électrique, il n'y a pas de retard à l'accélération comme avec un moteur à combustion interne ou un hybride traditionnel. La réponse instantanée générée par les 330 Nm de couple offre une accélération dynamique qui facilite la conduite.La motorisation e-Power veille à ce que le moteur essence tourne à un régime cohérent par rapport à la vitesse de la voiture , pour éviter la sensation de « surrégime » des hybrides traditionnels lors de fortes accélérations.Cela contribue à l'agrément du système, garantissant que le moteur ne tourne qu'au régime nécessaire, qui est généralement faible dans les zones urbaines et péri-urbaines.La motorisation e-Power garantit une conduite silencieuse. A une vitesse de 40 km/h, le bruit dans la voiture est réduit de 8 db par rapport aux modèles concurrents.Le X-Trail est doté de l'destiné à la conduite dans les zones urbaines et péri-urbaines.Le dispositif est conçu pour éliminer les contraintes de la conduite en ville, où le conducteur déplace fréquemment son pied entre l'accélérateur et le frein. Le système e-Pedal Step permet d'accélérer et de freiner en utilisant uniquement l'accélérateur,Le système doit être activé via l'interrupteur situé sur la console centrale. Lorsque le conducteur relâche l'accélérateur, l'e-Pedal Step freine le X-Trail à 0,2 g, suffisamment pour allumer les feux stop et réduire la vitesse jusqu'à rouler au pas, sans cependant atteindre l'arrêt complet. Cela permet une conduite urbaine plus intuitive et moins fatigante et facilite les manœuvres de stationnement à basse vitesse.Le, baptisé e-4orce, offre une motricité rassurante dans toutes les conditions grâce à la technologie de contrôle intégral.La transmission intégrale permet une distribution du couple aux roues arrière 10 000 fois plus rapide qu'un système mécanique classique. La redistribution constante du couple et la répartition des masses contribuent à une maniabilité et un confort de conduite rassurants.En gérant spécifiquement la puissance et le freinage appliqués à chaque roue, le système e-4orce permet au conducteur de conserver facilement sa trajectoire sur presque toutes les surfaces, sans avoir besoin de changer sa façon de conduire. Dans les virages enneigés, le véhicule peut suivre fidèlement la ligne voulue par le conducteur grâce aux interventions de la transmission en matière de répartition du couple et de freinage.Le tangage et la plongée du véhicule ont été réduits en ajoutant le freinage régénératif du moteur électrique arrière au traditionnel freinage régénératif du moteur électrique avant. En plus d'optimiser la répartition du couple entre l'avant et l'arrière, le système applique un niveau de freinage spécifique à chacune des quatre roues. Le X-Trail négocie ainsi les virages en suivant fidèlement les intentions du conducteur, et avec un minimum d'ajustements de direction.Le X-Trail e-Power avec la transmission intégrale e-4orce développe une puissance totale de(157 kW) grâce au moteur électrique arrière additionnel d'une puissance maximale jusqu'à 100 kW (135 ch). L'accélération de 0 à 100 km/h est réalisée enDans l'habitacle,des différentes commandes pour qu'elles soient faciles à utiliser. Le X-Trail dispose de commandes de chauffage/climatisation simples et intuitives, ainsi que de boutons traditionnels qui permettent d'accéder aux principales fonctions de l'écran, telles que l'audio et la navigation.La console centrale accueille le sélecteur de vitesses compact baptisé e-Shifter, le sélecteur de mode de conduite, deux porte-gobelets ainsi qu'un chargeur sans fil de 15 W pour les smartphones.L'accoudoir avant s'ouvre pour permettre d'accéder à un espace de rangement. L'ouverture type « papillon » de ce rangement le rend accessible aux passagers arrière. En dessous, la console centrale flottante offre un espace de rangement supplémentaire.Uncréé un environnement apaisant dans tout l'habitacle.Pour faciliter le chargement d'objets, fixer un siège enfant ou s'installer confortablement, l'accès aux sièges de la deuxième rangée profite d'uneConçu sur la plate-forme CMF-C de l'Alliance Renault -Nissan-Mitsubishi, le crossover Nissan X-Trail est disponible en configurations cinq et sept places,La deuxième rangée de sièges bénéficie d'une modularité 40/20/40 avec une trappe centrale pour que des articles longs tels que des skis puissent être transportés tout en conservant deux places à l'arrière.La deuxième rangée de siègespour maximiser le volume du coffre et faciliter l'accès à la troisième rangée en configuration 7 places Les occupants de la deuxième rangée ont à leur disposition une prise USB de type A et une prise USB de type C.Lesqui s'escamotent sans effort dans le plancher, sont conçus pour accueillir des enfants d'une taille allant jusqu'à 1,60 mètre. L'espace a été optimisé pour permettre aux passagers de la troisième rangée de placer leurs pieds sous la deuxième rangée de sièges.Les enfants accèdent à la troisième rangée en faisant basculer le siège extérieur de la deuxième rangée vers l'avant.Le coffre affiche une capacité de chargement deEn 7 places, lorsque les deux sièges de la troisième rangée ne sont pas utilisés, la capacité est de 485 litres.Laoffre 16 possibilités d'agencement différentes.Le X-Trail cinq places reçoit un plancher de coffre modulable et réversible avec une face recouverte de moquette et une face en plastique lavable.Unpermet d'accéder au coffre sans effort.La carrosserie bénéficie de matériaux plus légers, ainsi que de techniques sophistiquées d'emboutissage et de soudage qui augmentent la rigidité et réduisent le poids du véhicule.Le hayon du X-Trail est en matériau composite. Les portes avant et arrière, les ailes avant et le capot sont en aluminium.Le X-Trail bénéficie d'une suspension de type MacPherson optimisée à l'avant, tandis que la suspension arrière repose sur une architecture multibras sophistiquée.La configuration de la direction assistée a été améliorée pour offrir une meilleure réponse autour du point zéro et une friction réduite.Le X-Trail bénéficie d'un système d'infodivertissement offrant des services connectés, notamment l'intégration simple des smartphones, le Wi-Fi embarqué pour connecter jusqu'à sept appareils, ainsi qu'une application NissanConnect Services qui permet d'interagir à distance avec le véhicule.L'écran central NissanConnect de 12,3 pouces est la passerelle numérique vers la navigation, le divertissement et les paramètres du véhicule. Il est compatible avec Apple CarPlay sans fil et Android Auto Le combiné d'instrumentation est également un écran haute définition de 12,3 pouces qui peut adopter différentes configurations permettant d'afficher des informations sur le véhicule, la navigation, le trafic, le divertissement, le tout contrôlé à partir de commandes situées sur le volant. L'arrière-plan de l'écran adopte une texture qui a l'apparence du verre taillé traditionnel « Kiriko ».Le système d'affichage tête haute (HUD) de 10,8 pouces projette sur le pare-brise les informations clés liées à la conduite et à la navigation dans le champ de vision du conducteur.Le système Home-to-Car permet d'envoyer des instructions à la voiture depuis son domicile, comme par exemple de rentrer une destination dans le système de navigation, en parlant à son assistant vocal Google Assistant ou Amazon Alexa .L'application pour smartphone NissanConnect Services permet d'activer à distance certaines fonctions, telles que l'avertisseur, l'allumage des feux et le verrouillage/déverrouillage des portes. Des alertes peuvent également être programmées, envoyant des notifications si le véhicule dépasse une vitesse, une heure et ou une zone géographique prédéfinie.Une fois dans le véhicule, le conducteur peut activer la commande vocale pour gérer plusieurs fonctions sans quitter la route des yeux.Le conducteur peut accéder à la carte 3D avec Live Traffic, qui bénéficie de fonctionnalités telles que la mise à jour en temps réel de la cartographie et des conditions de circulation, Google Street View et les prix du carburant. La navigation porte-à-porte jusqu'à la porte de la destination est disponible via l'application NissanConnect Services, qui intègre une fonction géolocalisation.La connectivité bénéficie à tous les passagers avec plusieurs prises USB (types A et C).Le X-Trail est équipé de l'. Le système ProPilot Assist avec Navi-link est capable d'accélérer et de freiner le véhicule dans sa voie sur autoroute. Le système peut accélérer pour faire rouler le véhicule à une vitesse définie et peut le freiner jusqu'à l'arrêt dans une circulation dense en accordéon. Le système est capable de redémarrer automatiquement si le véhicule est à l'arrêt depuis moins de trois secondes et que la circulation reprend devant la voiture. Sur autoroute, lorsque la voiture traverse une zone où la limitation de vitesse est abaissée, le système lit les panneaux et prend en compte les données du système de navigation pour ralentir le X-Trail jusqu'à la vitesse appropriée. Le conducteur n'a pas besoin d'ajuster manuellement le régulateur de vitesse. Sur autoroute, le système peut également utiliser les données de la navigation pour adapter la vitesse du véhicule à l'approche des virages les plus serrés.L'de Nissan (freinage d'urgence intelligent en marche avant) dispose d'une fonction prédictive. Ses capteurs radars sophistiqués sont capables de lire la route au-delà de la voiture qui précède pour détecter si un véhicule freine soudainement. Le système applique alors les freins pour réduire le risque d'une collision.En marche arrière le X-Trail avertit le conducteur en cas d'obstacle en mouvement, et freine automatiquement en cas d'obstacle stationnaire.Le X-Trail, équipé du système de surveillance des angles morts intelligent, peut intervenir sur la direction afin d'éviter un changement de voie s'il y a un véhicule dans la zone d'angle mort.La sécurité de nuit est améliorée avec l'adoption d'unequi ajuste la forme du faisceau lumineux en fonction de la circulation, tout en permettant de conserver un projecteur fin qui contribue à l'efficacité aérodynamique du X-Trail. Le faisceau lumineux est constitué d'une série d'unités de LED qui sont individuellement désactivées pour ne pas éblouir les conducteurs arrivant en sens inverse, tout en laissant le maximum de surface de la route éclairé.L'se déploie entre les sièges avant pour empêcher les occupants de la première rangée de se heurter en cas de choc latéral. Cet airbag central complète les airbags conducteur et passager, ainsi que les airbags latéraux et rideaux qui équipent le X-Trail.En trois générations, le crossover familial Nissan a enregistré près de sept millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis 2001.